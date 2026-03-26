Что произошло с приложением банка?
Мобильное приложение Приват24 столкнулось с перебоями в работе, из-за чего некоторые клиенты банка не могут войти в свои учетные записи. Пользователи сообщают о трудностях с авторизацией и доступом к функциям приложения.
В то же время ситуация выглядит неоднозначной: проблемы возникают не у всех. Часть клиентов отмечает, что сервис работает в обычном режиме, без заметных задержек или ошибок. Это может свидетельствовать о локальном или частичном характере сбоя, который влияет только на отдельных пользователей или регионы.
По состоянию на сейчас точные причины перебоев остаются неизвестными. Пользователи продолжают делиться сообщениями о проблемах в работе приложения, ожидая стабилизации сервиса.
Что нового в ПриватБанке
С 1 марта ПриватБанк обновил лимит на снятие наличных денег через банкоматы. При снятии наличных через кассу отделения необходимо предварительно заказать услугу, где лимит составляет 100 тысяч гривен.
Также в Привате сообщили клиентам, что в 2026 году банк продолжит бесплатно доставлять карты клиентам как в Украине, так и за границу. Заказать новую карту можно в приложении Приват24.
Напомним, что с 1 февраля 2026 года Приватбанк разрешил владельцам бизнес-карт Visa и Mastercard одну льготу, однако льготный период продлится всего месяц.