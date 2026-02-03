Політ до Місяця під загрозою: ракета NASA зіткнулася з проблемою в ключовому тесті

Під час ключового передстартового випробування нової місячної ракети NASA виникли технічні труднощі, які поставили під сумнів найближчі терміни пілотованого польоту. Проблеми проявилися на етапі, який має максимально точно відтворювати реальний запуск, і нагадали про складнощі, з якими агентство вже стикалося раніше.

Чому місія опинилася під загрозою?

Під час так званої "генеральної репетиції" запуску на стартовому комплексі Космічного центру Кеннеді фахівці NASA зафіксували витоки палива в нижній частині ракети Space Launch System, яка готується до першого пілотованого обльоту Місяця в межах програми Artemis, пише ScienceAlert.

Заправлення почалося вдень і передбачало подачу надохолоджених рідкого водню та кисню. Загальний об’єм палива перевищував 2,6 мільйона літрів, і воно мало залишатися в баках кілька годин, імітуючи фінальну фазу реального відліку. Проте вже за кілька годин датчики зафіксували небезпечне накопичення водню. Команді довелося щонайменше двічі зупиняти процес, застосовуючи процедури, розроблені ще під час проблемного запуску безпілотної версії ракети у 2022 році.

Тоді витоки водню також переслідували програму майже до самого старту, однак ракета зрештою успішно полетіла без екіпажу, хоч і пізніше запланованого. Нинішня ситуація виглядає особливо чутливою, адже цього разу на борту має бути екіпаж із чотирьох астронавтів.



Екіпаж Artemis II / Фото NASA

За перебігом випробувань дистанційно спостерігали троє астронавтів зі США та один із Канади, які перебувають на карантині вже понад тиждень. Вони знаходилися в Х’юстоні, у Центрі управління польотами, і чекали результатів тесту, що напряму впливає на дату реального старту. Командир місії Рейд Візман разом з екіпажем може вирушити в політ не раніше найближчої неділі, пише Associated Press, але лише за умови, що проблему буде швидко усунено.

Часу в NASA небагато. Вікно запуску у лютому й без того скоротилося через сильні морози, а крайній термін для старту припадає на одинадцяте лютого. Якщо ракета не злетить до цієї дати, місію доведеться відкласти щонайменше до березня. У кожному місяці агентство має лише кілька придатних днів для запуску через складну орбітальну механіку та погодні обмеження.

Що відомо про місію "Артеміда-2"?

Сама місія триватиме близько десяти днів. Корабель з астронавтами облетить Місяць, пройде над його зворотним боком і повернеться на Землю. Посадка на поверхню або вихід на місячну орбіту не передбачені – основна мета польоту полягає у перевірці систем життєзабезпечення, навігації та безпеки капсули.

Лише наступна місія, "Артеміда-3", запустить астронавтів, які сядуть на супутник, однак коли це буде, це точно не визначено.

Останній раз США відправляли людей до Місяця ще в епоху програми Apollo у шістдесятих і сімдесятих роках минулого століття. Artemis має стати основою для довготривалої присутності людини поблизу Місяця та майбутніх висадок.

Поточні проблеми з витоками палива не означають провал програми, але чітко показують, наскільки складним і вразливим залишається шлях до повернення людини за межі навколоземної орбіти.