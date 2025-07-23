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Техно Ґаджети Користувачі тепер вважають автомобілі Tesla найменш надійними
23 липня, 13:31
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Користувачі тепер вважають автомобілі Tesla найменш надійними

Олександр Гайдамашко
Основні тези
  • Репутація Tesla погіршується через занепокоєння щодо надійності та безпеки автомобілів, зокрема функції автопілота.
  • Згідно з опитуваннями, Tesla має негативний рейтинг сприйняття та довіри, що є найгіршим серед великих автовиробників.
  • Репутацію компанії також підривають відкликання автомобілів через технічні несправності та суперечливий імідж Ілона Маска.

Репутація Tesla зіткнулася з серйозними викликами. Нещодавні дослідження громадської думки в США показують тривожну тенденцію – падіння довіри до компанії. Водії все частіше висловлюють занепокоєння щодо надійності та безпеки автомобілів бренду, що негативно впливає на загальне сприйняття компанії.

Чому Tesla очолила рейтинг недовіри?

Згідно з останнім звітом Electric Vehicle Intelligence Report, Tesla отримала найнижчі або одні з найнижчих показників серед різних категорій. Наприклад, лише 26% респондентів мають позитивне ставлення до компанії, тоді як 39% – негативне. Це дає компанії чистий негативний рейтинг сприйняття на рівні -13 балів. Ситуація погіршилася стрімко: ще у квітні цей показник становив -7, пише 24 Канал.

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Близько 48% учасників опитування заявили, що не довіряють компанії, тоді як довіряють їй 40%. Це дає Tesla чистий рейтинг довіри -8, що є найгіршим показником серед великих гравців ринку. Єдиною компанією з подібним негативним результатом став в'єтнамський автовиробник Vinfast, який не зміг закріпитися на американському ринку.

Однією з головних причин падіння довіри є сприйняття безпеки автомобілів Tesla. Компанія також має найнижчий рейтинг за цим показником серед основних виробників електрокарів – лише 55% опитаних вважають її автомобілі безпечними. Значною мірою на це впливає функція повного автопілота (Full Self-Driving). Опитування показало, що 55% респондентів вважають, що технологію FSD від Tesla слід заборонити, а 53% виступають за заборону роботаксі.

Проблеми з репутацією Tesla не є новими. Ще у 2022 році звіти Consumer Reports вказували на проблеми з надійністю електромобілів Tesla, зокрема з кузовним обладнанням, підвіскою та кліматичною системою. Ми регулярно чуємо, що компанія відкликає свої автомобілі через ту чи іншу масову несправність:

Окрім технічних аспектів, на імідж компанії впливають і репутаційні фактори, пов'язані з її суперечливим керівником Ілоном Маском, що позначається на критеріях "Характер" та "Довіра".