Можна зарядити 7 електрокарів: стало відомо скільки енергії використовує ШІ Google за секунду

Штучний інтелект – дуже вимоглива технологія. Для нього потрібно багато води й іще більше енергії. Раніше ми вже бачили підрахунки споживання ChatGPT, а тепер з'явилися дані по ШІ від Google. І не просто від усього Gemini, а лише від однієї його функції, нещодавно запущеного AI Overviews, який працює в складі Пошуку й допомагає відповідати на ваші запити.

Цікаво, що ця функція ще навіть не запустилась для всіх користувачів. Її досі тестують на обмеженому колі користувачів. Але вже зараз вона споживає величезну кількість енергії. Важко уявити, що буде, коли AI Overviews запуститься для всього світу.

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Скільки енергії споживає Google AI Overviews

Виявляється, результати пошуку, які надає ШІ, потребують приблизно в десять разів більше енергії, ніж традиційний пошук Google.

За даними дослідницької компанії Digiconomist, якщо додати відповіді, згенеровані штучним інтелектом, до всіх пошукових запитів Google, це може наблизити лише один цей сервіс до споживання такої кількості енергії, скільки потребує ціла Ірландія.

Кожен пошук вимагає три ват-години електроенергії, що, на перший погляд, не так вже й багато. Це приблизно стільки ж, скільки споживає світлодіодна лампочка у вашому домі, якщо залишити її увімкненою на годину. Проблема проявляється, якщо врахувати, скільки пошукових запитів в Google виконується за день.

За даними Statista, у 2023 році Google в середньому виконував 8,5 мільярда пошукових запитів на день, або 98 379 запитів на секунду. Якщо кожен пошук, згенерований штучним інтелектом, вимагає 3 ват-години електроенергії, це означає, що рівень використання становить 295 138,88 ват-години, або 295,14 кіловат-години.

Середньостатистичний електромобіль, проданий у 2023 році, мав на борту батарею ємністю 40 кіловат-годин, а це означає, що електроенергії, використаної ШІ-пошуком за одну секунду, вистачило б для живлення приблизно семи з половиною середньостатистичних електромобілів. Це 442 зарядки електромобіля на хвилину, 26 562 на годину або 637 500 зарядок автомобілів на день.

Постає логічне питання про те, чи доцільно витрачати стільки цінної енергії на те, що й без того працювало добре, а зараз генерує відповіді, які рекомендують додавати клей у піцу і дотримуватися дієти з каміння. Особливо враховуючи, що виробництво цієї енергії може бути дуже неекологічним.

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