Команда дослідників з компанії Hugging Face та Університету Карнегі-Меллона нещодавно опублікувала статтю про те, скільки енергії потрібно інструментам ШІ для виконання різноманітних завдань. Робота поки що проходить рецензування.

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Результати дослідження

Вчені заявили про реальний і дуже помітний вуглецевий слід від використання технології.

Навіть "найменш ефективна модель покоління" під назвою XL від компанії Stable Diffusion потребує майже стільки ж енергії на одне зображення, скільки потрібно для повної зарядки смартфона. Створення 1000 зображень за допомогою цієї моделі генерує викиди вуглекислого газу, еквівалентні "4,1 милі, яку проїжджає середньостатистичний легковий автомобіль на бензині", йдеться в статті.

Через "значну варіативність моделей генерації зображень" ця цифра у деяких випадках є меншою.

Загалом, у всіх моделях, які дослідники протестували, на створення 1000 зображень витрачалося в середньому 2,907 кіловат-годин енергії – цього вистачило б на заряджання вашого смартфона 240 разів, або еквівалентно зарядці акумулятора телефону на 24 відсотки за одне зображення.

Натомість генерування тексту є значно менш енергоємним процесом. На 1000 запитів витрачається еквівалент лише трьох заряджань смартфона. Але навряд чи це можна вважати дуже позитивним показником, адже частота створення тексту значно більша, ніж картинок.

За останніми оцінками, самі лише сервери штучного інтелекту в глобальному масштабі за рік використовують стільки ж електроенергії, скільки споживає за цей же період ціла Аргентина. Але це, судячи з усього, ненадовго, адже щодня зростає як кількість систем штучного інтелекту, так і кількість серверів, на яких вони працюють. Звісно ж, зростає і база користувачів. Такі компанії, як OpenAI та Google, вже стикаються зі стрімко зростаючими рахунками за електроенергію, оскільки намагаються підтримувати свої генеруючі інструменти ШІ в режимі онлайн цілодобово. Одне лише охолодження цих серверів має вражаючий вплив на навколишнє середовище. Згідно з екологічним звітом Google за 2023 рік, минулого року компанія використала астрономічну кількість води – 5,6 мільярда галонів, що на 20 відсотків більше, ніж у 2021 році.

Коротко кажучи, вуглецевий слід індустрії штучного інтелекту й надалі залишатиметься великою проблемою, особливо в умовах, коли світ дедалі більше наближається до кліматичної катастрофи.