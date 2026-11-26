Как хакеры проникли в системы 1Password?

1Password начал расследование 19 ноября 2026 года, когда заметил признаки того, что злоумышленник получил доступ к корпоративной учетной записи сотрудника на GitHub – платформе для хранения кода и совместной работы над ним. Через эту учетную запись хакер получил доступ к исходному коду и отправил вредоносный код на внутренние серверы. Он загрузил административные данные о клиентах, пишет 1Password.

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Какие данные попали к злоумышленнику?

Хакер скачал учетные записи части пользователей. В них были имена и электронные адреса, идентификаторы аккаунтов и пользователей, время создания аккаунта и последнего входа. Также он получил открытые ключи, которые по замыслу являются общедоступными и не влияют на безопасность. Еще были параметры протокола Secure Remote Password, с помощью которых невозможно войти в аккаунт, и другая несекретная информация о внутренней архитектуре сервиса, например, числовые идентификаторы версий и файлов.

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Кроме того, хакер скопировал исходный код из частных репозиториев и проник в систему CI/CD, которая автоматизирует сборку и выпуск программ. Там хранятся секреты, необходимые для работы инфраструктуры.

Компания запустила ротацию всех учетных данных, которые могли оказаться под угрозой. По ее словам, это не повлияло на работу сервисов, их доступность и безопасность продукта. Исходный код не относится к данным клиентов и не содержит пользовательских секретов.

Почему похищенные токены опасны?

Среди данных были токены из писем-приглашений и писем для восстановления доступа. Такой токен необходим для завершения приглашения или восстановления аккаунта, но только в сочетании с аутентификацией через систему единого входа (SSO) или шестизначным кодом, который приходит на электронный адрес пользователя. Сам по себе токен доступа к аккаунту не предоставляет.

Приглашения для подготовки аккаунтов используются в SCIM Bridge или Hosted Provisioning. Во время инцидента в таком состоянии находились лишь несколько пользователей, которых компания уведомила отдельно. Чтобы затруднить подбор кода, 1Password увеличила его длину с шести цифр до десяти символов, состоящих из цифр и букв. Теперь подобрать такой код методом перебора практически невозможно.

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Что осталось в безопасности?

Атака не затронула хранилища и их содержимое, ключи, которые их защищают, ключи восстановления учетных записей, а также приложения и расширения для браузеров. По словам компании, хранилища с паролями никогда не были доступны злоумышленнику. 1Password не хранит пароль от аккаунта и секретный ключ, которым шифруются данные, поэтому сама не может увидеть пароли пользователей, объясняет TechCrunch.

1Password разработан таким образом, что взлом наших систем не сможет раскрыть содержимое ваших хранилищ. Секреты в хранилище зашифрованы ключами, которые есть только у вас, поэтому мы не имеем к ним доступа, как и злоумышленник, проникший на наши серверы– прокомментировал сервис 1Password в своем блоге.

С 2015 года компания публикует и поддерживает документ Security Whitepaper, в котором описывает архитектуру безопасности. Запись об инциденте она обещает обновлять, если появятся новые данные.

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Что известно о расследовании?

1Password заблокировала скомпрометированную учетную запись на GitHub, аннулировала похищенный токен и удалила доступ, созданный злоумышленником. Она изменила или отозвала все внутренние учетные данные, которые могли оказаться под угрозой, усилила контроль над GitHub, CI/CD и устройствами сотрудников, а также добавила новые механизмы обнаружения подобных атак. Внутренняя проверка не выявила доказательств взлома аккаунтов с помощью похищенных токенов. Для оценки своих действий компания привлекла независимых экспертов по кибербезопасности.

Часть вопросов до сих пор остается без ответа. Неизвестно, как злоумышленник получил доступ к учетной записи сотрудника. Компания не сообщила, скольким клиентам принадлежали похищенные данные и получили ли они уведомления.

Что делать пользователям?

Компания советует остерегаться фишинга: неожиданных писем, сообщений или звонков, в которых упоминаются 1Password, приглашения или восстановление аккаунта. 1Password никогда не запрашивает пароль от аккаунта или Secret Key. Их следует вводить только в официальном приложении или на официальном сайте, который вы открыли сами или ввели адрес вручную. Secret Key требуется только при первом входе на новом устройстве или в новом браузере.