Як хакери потрапили в системи 1Password?

1Password почав розслідування 19 листопада 2026 року, коли помітив ознаки того, що зловмисник отримав доступ до корпоративного акаунта працівника на GitHub – платформі для зберігання коду й спільної роботи над ним. Через цей акаунт хакер дістався до початкового коду та надіслав шкідливий код на внутрішні сервери. Він завантажив адміністративні дані про клієнтів, пише 1Password.

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Які дані потрапили до зловмисника?

Хакер завантажив облікові записи частини користувачів. У них були імена та електронні адреси, ідентифікатори акаунтів і користувачів, час створення акаунта й останнього входу. Також він отримав публічні ключі, які відкриті за задумом і не впливають на безпеку. Ще були параметри протоколу Secure Remote Password, з якими неможливо зайти в акаунт, та інша несекретна інформація про внутрішню архітектуру сервісу, наприклад, числові ідентифікатори версій і файлів.

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Крім того, хакер скопіював вихідний код із приватних репозиторіїв і потрапив у систему CI/CD, яка автоматизує збірку та випуск програм. Там зберігаються секрети, потрібні для роботи інфраструктури.

Компанія запустила ротацію всіх облікових даних, які могли потрапити під загрозу. За її словами, це не вплинуло на роботу сервісів, їхню доступність і безпеку продукту. Вихідний код не належить до даних клієнтів і не містить користувацьких секретів.

Чим небезпечні викрадені токени?

Серед даних були токени з листів-запрошень і листів для відновлення доступу. Такий токен потрібен, щоб завершити запрошення чи відновлення акаунта, але лише разом з автентифікацією через систему єдиного входу (SSO) або шестизначним кодом, який надходить на електронну адресу користувача. Сам по собі токен доступу до акаунта не дає.

Запрошення для підготовки акаунтів використовують у SCIM Bridge або Hosted Provisioning. Під час інциденту в такому стані були лише кілька користувачів, яких компанія сповістила окремо. Щоб ускладнити підбір коду, 1Password збільшила його з шести цифр до десяти символів із цифр і літер. Тепер підібрати такий код перебором практично неможливо.

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Що залишилося в безпеці?

Атака не торкнулася сховищ і їхнього вмісту, ключів, які їх захищають, ключів відновлення акаунтів, а також застосунків і розширень для браузерів. За словами компанії, сховища з паролями ніколи не були доступні зловмисникові. 1Password не зберігає пароль від акаунта та секретний ключ, яким шифрують дані, тож сама не може побачити паролі користувачів, пояснює TechCrunch.

1Password розроблений так, щоб злам наших систем не міг розкрити вміст ваших сховищ. Секрети у сховищі зашифровані ключами, які є лише у вас, тому ми не маємо до них доступу, як і зловмисник, що потрапив на наші сервери– прокоментував сервіс 1Password у своєму блозі.

З 2015 року компанія публікує й підтримує документ Security Whitepaper, де описує архітектуру безпеки. Запис про інцидент вона обіцяє оновлювати, якщо з'являться нові дані.

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Що відомо про розслідування?

1Password вимкнула скомпрометований акаунт на GitHub, анулювала викрадений токен і прибрала доступ, який створив атакувальник. Вона змінила або відкликала всі внутрішні облікові дані, які могли потрапити під загрозу, посилила контроль над GitHub, CI/CD і пристроями працівників та додала нові механізми виявлення таких атак. Внутрішня перевірка не знайшла доказів захоплення акаунтів через викрадені токени. Щоб оцінити свої дії, компанія залучила незалежних експертів із кібербезпеки.

Частина питань досі без відповіді. Невідомо, як зловмисник отримав доступ до акаунта працівника. Компанія не повідомила, скільком клієнтам належали викрадені дані і чи отримали вони сповіщення.

Що робити користувачам?

Компанія радить остерігатися фішингу: несподіваних листів, повідомлень чи дзвінків, у яких згадують 1Password, запрошення або відновлення акаунта. 1Password ніколи не просить пароль від акаунта чи Secret Key. Їх варто вводити лише в офіційному застосунку або на офіційному сайті, який ви відкрили самі чи набрали адресу вручну. Secret Key потрібен тільки під час першого входу на новому пристрої або в новому браузері.