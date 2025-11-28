Украинские астрофотографы показали собственный снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS
- Украинские астрофотографы Сергей Хоменко и Валентин Трещун опубликовали снимок кометы 3I/ATLAS, которая сейчас находится в созвездии Девы.
- Комету 3I/ATLAS, открытую в июле 2025 года, обнаружили как третий межзвездный объект, а ее ядро имеет диаметр менее 5,6 км.
Украинцы Сергей Хоменко и Валентин Трещун опубликовали новый снимок кометы 3I/ATLAS, которая уже несколько месяцев привлекает внимание всего мира из-за своего таинственного поведения. На их снимке она предстала в окружении зеленоватого свечения и с длинным хвостом.
Где сейчас 3I/ATLAS?
Межзвездная комета 3I/ATLAS прямо сейчас находится в созвездии Девы, если смотреть на нее с Земли. Она летит сквозь космос на расстоянии 290 285 485 километров от планеты и продолжает приближаться к нам, чтобы достичь ближайшей точки уже 19 декабря 2025 года, пишет 24 Канал.
Между тем 19 ноября астрофотограф Валентин Трещун сделал 51 кадр 3I/ATLAS, а его коллега Сергей Хоменко провел постобработку, чтобы снимок приобрел как можно лучший вид, говорится на их сайте "Астрономы. Любители и профессионалы".
Снимки сделали с помощью телескопа SW BD25012 и лазерного коллиматора Baader Planetarium Mark III (это устройство, использующее лазерное излучение для проектирования прицельной точки; может быть отдельным устройством, например, для юстировки телескопов (процесс настройки и выравнивания его оптических элементов – зеркал или линз – для обеспечения максимальной точности наведения на объект и качества изображения), или интегрированной частью прицельных систем для оружия, где он проецирует красную точку, которая показывает направление выстрела). На последнем этапе в дело вступил фотоаппарат Nikon D7200.
Что мы знаем о 3I/ATLAS?
- 3I/ATLAS – это активная межзвездная комета, открытая 1 июля 2025 года системой ATLAS в Чили. Ее обнаружение стало сенсацией, ведь это лишь третий таких объект, зафиксированный наукой за все время наблюдений за космосом.
- Несмотря на многочисленные спекуляции, ученые говорят, что все указывает на кометную природу объекта.
- 3I/ATLAS имеет гиперболическую орбиту, не замкнутую вокруг Солнца. Это означает, что в какой-то момент она покинет Солнечную систему.
- В составе кометы обнаружили признаки воды, никеля, железа, циана.
- По данным телескопа Hubble, диаметр ядра составляет менее чем 5,6 километра.
Так выглядела 3I/ATLAS в конце августа / Фото International Gemini Observatory
Комета уже прошла свой перигелий (ближайшую точку к Солнцу) 29 октября 2025 года и сейчас удаляется от Солнца. Во второй половине ноября она появилась на предрассветном небе. Ее уже не видно невооруженным глазом, но можно наблюдать в мощный бинокль.