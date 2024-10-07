Эти простые приложения могут помочь, надежно сохранить информацию для входа и уменьшить риск использования слабых или повторяющихся паролей. Вот пять лучших менеджеров паролей, которые Техно 24 рекомендует для ежедневного использования вашей семьей.

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Proton Pass

Proton Pass, от создателей Proton Mail и Proton VPN, предлагает надежный семейный тарифный план стоимостью 10 евро в месяц, который поддерживает шесть членов семьи. Он включает 3 ТБ для хранения файлов, мониторинг даркнета, безопасный обмен учетными данными для входа в систему и доступ к набору услуг Proton.

1Password

Семейный план 1Password начинается от 5 в месяц для пяти пользователей, с возможностью добавления дополнительных пользователей за 1 доллар в месяц. Он предлагает 1 ГБ для хранения документов, приоритетную поддержку, уведомления об утечке данных и специальный режим путешествий, который удаляет конфиденциальные данные для безопасного международного путешествия.

Bitwarden

Как менеджер паролей с открытым исходным кодом, Bitwarden предлагает хорошую цену на семейный план за 3,33 доллара в месяц. Это включает до шести пользователей, неограниченную синхронизацию устройств, 1 ГБ зашифрованного хранилища файлов и отчеты о состоянии хранилища и аварийный доступ.

Keeper

Семейный план Keeper стоит 6,25 долларов в месяц, включает 10 ГБ памяти, неограниченный обмен паролями, мониторинг даркнета, расширенные функции 2FA и экстренный доступ для пяти пользователей. Это идеальный вариант для семей, которым нужно больше места для хранения файлов и документов.

LogMeOnce

LogMeOnce стоит от 5 долларов в месяц и поддерживает до шести членов семьи. Он предлагает уникальные функции, такие как вход по расписанию, удаленный выход и защита от краж, а также 10 ГБ памяти, 2FA и отчеты об активности.

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Выбор правильного менеджера паролей зависит от потребностей вашей семьи. Независимо от того, что для вас является приоритетом – хранение, функции безопасности или простота использования, любой из этих семи вариантов поможет эффективно защитить присутствие вашей семьи в Интернете.