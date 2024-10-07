Ці прості застосунки можуть допомогти, надійно зберегти інформацію для входу та зменшити ризик використання слабких або повторюваних паролів. Ось п'ять найкращих менеджерів паролів, які Техно 24 рекомендує для щоденного використання вашою сім'єю.

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Proton Pass

Proton Pass, від творців Proton Mail та Proton VPN, пропонує надійний сімейний тарифний план вартістю 10 євро на місяць, який підтримує шістьох членів сім'ї. Він включає 3 ТБ для зберігання файлів, моніторинг даркнету, безпечний обмін обліковими даними для входу в систему та доступ до набору послуг Proton.

1Password

Сімейний план 1Password починається від 5 на місяць для п'яти користувачів, з можливістю додавання додаткових користувачів за 1 долар на місяць. Він пропонує 1 ГБ для зберігання документів, пріоритетну підтримку, сповіщення про витік даних та спеціальний режим подорожей, який видаляє конфіденційні дані для безпечних міжнародних подорожей.

Bitwarden

Як менеджер паролів з відкритим вихідним кодом, Bitwarden пропонує непогану ціну на сімейний план за 3,33 долари на місяць. Це передбачає до шести користувачів, необмежену синхронізацію пристроїв, 1 ГБ зашифрованого сховища файлів та звіти про стан сховища й аварійний доступ.

Keeper

Сімейний план Keeper коштує 6,25 долара на місяць, включає 10 ГБ пам'яті, необмежений обмін паролями, моніторинг даркнету, розширені функції 2FA та екстрений доступ для п'яти користувачів. Це ідеальний варіант для сімей, яким потрібно більше місця для зберігання файлів і документів.

LogMeOnce

LogMeOnce коштує від 5 доларів на місяць і підтримує до шести членів сім'ї. Він пропонує унікальні функції, такі як вхід за розкладом, віддалений вихід і захист від крадіжок, а також 10 ГБ пам'яті, 2FA і звіти про активність.

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Вибір правильного менеджера паролів залежить від потреб вашої родини. Незалежно від того, що для вас є пріоритетом – зберігання, функції безпеки чи простота використання, будь-який з цих семи варіантів допоможе ефективно захистити присутність вашої сім'ї в Інтернеті.