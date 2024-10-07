Вот 5 приложений, которые надежно спрячут ваши пароли

Управление и защита нескольких учетных записей в сети может стать сложной задачей. Сегодня нас окружает столько разнообразных сервисов, что без менеджера паролей фактически не обойтись, особенно, если нужно сохранить пароли всех членов семьи.

Эти простые приложения могут помочь, надежно сохранить информацию для входа и уменьшить риск использования слабых или повторяющихся паролей. Вот пять лучших менеджеров паролей, которые Техно 24 рекомендует для ежедневного использования вашей семьей.

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Proton Pass

Proton Pass, от создателей Proton Mail и Proton VPN, предлагает надежный семейный тарифный план стоимостью 10 евро в месяц, который поддерживает шесть членов семьи. Он включает 3 ТБ для хранения файлов, мониторинг даркнета, безопасный обмен учетными данными для входа в систему и доступ к набору услуг Proton.

1Password

Семейный план 1Password начинается от 5 в месяц для пяти пользователей, с возможностью добавления дополнительных пользователей за 1 доллар в месяц. Он предлагает 1 ГБ для хранения документов, приоритетную поддержку, уведомления об утечке данных и специальный режим путешествий, который удаляет конфиденциальные данные для безопасного международного путешествия.

Bitwarden

Как менеджер паролей с открытым исходным кодом, Bitwarden предлагает хорошую цену на семейный план за 3,33 доллара в месяц. Это включает до шести пользователей, неограниченную синхронизацию устройств, 1 ГБ зашифрованного хранилища файлов и отчеты о состоянии хранилища и аварийный доступ.

Keeper

Семейный план Keeper стоит 6,25 долларов в месяц, включает 10 ГБ памяти, неограниченный обмен паролями, мониторинг даркнета, расширенные функции 2FA и экстренный доступ для пяти пользователей. Это идеальный вариант для семей, которым нужно больше места для хранения файлов и документов.

LogMeOnce

LogMeOnce стоит от 5 долларов в месяц и поддерживает до шести членов семьи. Он предлагает уникальные функции, такие как вход по расписанию, удаленный выход и защита от краж, а также 10 ГБ памяти, 2FA и отчеты об активности.

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Выбор правильного менеджера паролей зависит от потребностей вашей семьи. Независимо от того, что для вас является приоритетом – хранение, функции безопасности или простота использования, любой из этих семи вариантов поможет эффективно защитить присутствие вашей семьи в Интернете.