7 распространенных мифов о размещении маршрутизатора и как это на самом деле работает

Скоростной интернет-план не всегда может обеспечить отличный Wi-Fi, если ваш роутер размещен не оптимально. Удивительно, но небольшие изменения в размещении маршрутизатора могут существенно повлиять на уровень и качество сигнала. Вот семь мифов о размещении маршрутизатора, которые могут мешать работе Wi-Fi, а также практические шаги, которые действительно могут изменить ситуацию.

Как сообщает 24 Канал, немало лайфхаков позволяют улучшить сигнал Wi-Fi в вашем доме. Впрочем, существует и немало мифов, которые стоит прояснить.

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Миф: Маршрутизаторы лучше всего работают в углу

Размещение маршрутизатора в углу может сделать ваше жилое пространство более опрятным, но это может ограничить радиус действия сигнала. Лучше всего роутеры работают, если их разместить по центру, где их сигналы могут распространяться во всех направлениях.

В многоуровневых домах улучшить покрытие может переход на ячеистую сеть с узлами (меш-систему), стратегически размещенными по всему дому. Однако одним из лучших решений будет смонтировать роутер на стене в комнате так, чтобы он был расположен примерно посередине всей площади квартиры.

Миф: Пол – одно из лучших мест для стабильного сигнала

Размещение маршрутизатора на полу может показаться практичным, но это ограничивает распространение сигнала Wi-Fi, поскольку сигналы распространяются как наружу, так и вниз. Размещение маршрутизатора на книжной полке или столе может помочь сигналу распространяться дальше, не поглощаясь материалами пола.

Миф: Размещение маршрутизатора возле окна увеличивает радиус действия

Стеклянные поверхности могут рассеивать или отражать сигналы, что приводит к ухудшению связи в помещении. Кроме того, солнечный свет может перегревать маршрутизатор, снижая его производительность. Поэтому на практике затененная зона без материалов, которые могут отражать сигнал будет лучшим решением.

Миф: Маршрутизатор легко можно поместить среди других приборов

Размещение маршрутизатора рядом с другой техникой на практике далеко не лучшее решение. Дело в том, что многие устройства создают помехи для сигналов Wi-Fi, особенно те, что работают на той же частоте 2,4 ГГц.

Чтобы избежать помех, размещайте маршрутизатор на расстоянии не менее трех метров от других электронных устройств или насколько это практически возможно в вашем помещении.

Миф: Мебель не влияет на сигнал

Окружение маршрутизатора громоздкими предметами, такими как диваны или книжные полки, может блокировать сигналы Wi-Fi. Для оптимальной производительности уберите крупные предметы вокруг маршрутизатора или поднимите его, чтобы сигналы могли обходить препятствия.

Миф: Размещение маршрутизатора в подвале или на чердаке увеличивает зону покрытия

Размещение маршрутизатора в подвале или на чердаке может существенно ограничить покрытие Wi-Fi в остальной части дома. Чтобы улучшить покрытие в этих местах, воспользуйтесь ячеистой сетью или ретранслятором сигнала. Такой подход расширит возможности подключения без ущерба для производительности на других этажах.

Миф: Вода не влияет на сигналы Wi-Fi

Вода поглощает сигналы Wi-Fi, ослабляя их. Если ваш роутер стоит возле аквариума, кухонной раковины или ванной комнаты, переместите его в другое место для более стабильного соединения. Кроме того, такое размещение предотвращает потенциальные повреждения от случайного попадания влаги. По этой причине не лучшим выбором для маршрутизатора является подоконник где и стекло и вазоны, которые нужно подливать.

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Теперь, когда эти мифы разрушены, легче определить идеальное место для вашего маршрутизатора. Но оптимальное размещение – это только начало. Регулярное обновление прошивки маршрутизатора, использование mesh-сетей или ретрансляторов при необходимости, а также использование антенн с высоким коэффициентом усиления могут еще больше улучшить качество вашего Wi-Fi.