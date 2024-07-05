Собрались на Марс? Вот 8 крутых мест, которые стоит посетить космическим туристам

Марс, планета огромных контрастов и геологических чудес. Путешествие в это впечатляющее место обещает быть захватывающим для будущих космических туристов. Огромные вулканы, глубокие каньоны и интригующие кратеры Красная планета предлагает множество мест для исследования после основания человеческих колоний.

Хотя начальными местами высадки, скорее всего, будут плоские равнины из соображений безопасности, захватывающие точки интереса будут всего в нескольких днях езды. Техно 24 собрало самые интересные места, которые вам точно стоит посетить, если попадете на Марс.

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Олимп Монс

Олимп Монс – самый высокий вулкан Солнечной системы, расположен в вулканическом регионе Тарсис. По размерам его можно сравнить с несколькими областями Украины, он поднимается на 25 километров в высоту, что почти втрое превышает высоту Эвереста.

Этот гигантский щитовой вулкан, образованный медленными потоками лавы, имеет средний наклон всего 5%, что делает его относительно легким для восхождения будущих исследователей. На его вершине находится огромная впадина шириной 85 км, созданная обвалом магматических камер.



Олимп Монс / Фото NASA

Вулканы Тарсис

Регион Тарсис является домом для 12 колоссальных вулканов, раскинувшихся на территории шириной примерно 4 000 км. Эти вулканы, в том числе Аскрей Монс, Павонис Монс и Арсия Монс, намного больше земных из-за более слабой гравитации Марса.

Они могли извергаться до двух миллиардов лет, что составляет половину истории Красной планеты. Восточный регион Тарсис, сфотографирован "Викингом-1" в 1980 году, демонстрирует эти впечатляющие образования.



Вулканы Тарсис / Фото NASA

Долина Маринерис

Долина Маринерис, самый большой каньон в Солнечной системе, простирается примерно на 3000 км в длину, что примерно в четыре раза длиннее Гранд-Каньона. Его образование остается загадкой, но многие ученые считают, что определенную роль сыграло развитие региона Тарсис.

Движения лавы в Тарсисе могли вызвать разломы земной коры, которые со временем превратились в этот массивный каньон.



Долина Маринерис / Фото NASA

Северный и Южный полюса

Полюса Марса – это ледяные регионы с уникальным составом льда. Северный полюс был исследован вблизи посадочным аппаратом "Феникс" в 2008 году, тогда как наблюдения за южным полюсом поступают с орбитальных аппаратов.

Зимой температура падает настолько низко, что углекислый газ из атмосферы вмерзает в лед на поверхности.

Летом этот углекислый газ сублимируется обратно в атмосферу, оставляя после себя водяную ледяную шапку на севере, тогда как часть углекислого льда остается на юге.

Эти сезонные изменения существенно влияют на марсианский климат.



Полюс Марса / Фото NASA

Кратер Гейла и гора Шарп

Кратер Гейла, который стал известным благодаря высадке марсохода Curiosity в 2012 году, богат доказательствами существования воды в прошлом. Через несколько недель после приземления "Кьюриосити" обнаружил русло ручья и сложные органические молекулы.

Не менее интересной является и близлежащая гора Шарп (Aeolis Mons) с ее геологическими особенностями. Среди находок – концентрация метана в атмосфере, которая меняется в зависимости от времени года, что указывает на возможную микробиологическую активность.



Кратер и гора / NASA

Медузовые ямы

Медузиные ямы – это огромное вулканическое месторождение, составляющее пятую часть территории Соединенных Штатов, превращенное ветром в потрясающие образования. Исследователи считают, что оно образовалось в результате мощных вулканических извержений в течение 500 миллионов лет. Эти извержения, вероятно, способствовали потеплению марсианского климата из-за выбросов парниковых газов в атмосферу.



Геологические образования Медузовые ямы / Фото NASA

Линии склонов в кратере Гейла

Повторяющиеся линии склонов (RSL) – это темные полосы на марсианских склонах, которые появляются во время теплой погоды. Спектроскопия обнаружила признаки гидратации на этих участках. Сначала считалось, что это признаки проточной воды, но позже исследования предположили, что они могут быть образованы атмосферной водой или потоками сухого песка.

Если на там есть чужеродные микробы, опасения относительно загрязнения означают, что будущим исследователям, возможно, придется наблюдать за этими особенностями с расстояния.



Склоны кратера Гейла / Фото NASA

Дюны-"призраки" в лабиринте Ноктис и бассейне Эллады

Марсианские дюны-призраки, найдены в лабиринте Ноктис и бассейне Эллады, являются свидетельством существования воды в прошлом на планете. Эти дюны, некогда достигавшие десятков метров высотой, сохранились благодаря лаве или воде, которая покрыла их основания, а вершины размыло.

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Изучение этих образований помогает климатологам понять древние марсианские ветры и климатические условия. Эти защищенные зоны потенциально могут содержать микробы, защищенные от суровых условий поверхности.



Загадочные марсианские дюны / Фото NASA