AI-браузеры собирают ваши данные – что об этом известно

Исследование USENIX выявило, что расширения AI-браузеров хранят конфиденциальную информацию пользователей, включая медицинские данные, финансы и активность в соцсетях. Популярные AI-браузеры способны выполнять задачи автономно, что повышает риски для приватности и безопасности пользователей.

AI-браузеры, появившиеся в 2025 году, предлагают улучшенный опыт просмотра веба через чат-ботов, подсказки и автоматическое выполнение задач. Для работы они анализируют контент открытых страниц и учитывают историю запросов, что позволяет собирать больше данных, чем обычные браузеры. Расширения, которые используют модели вроде ChatGPT, Gemini или Llama, автоматически инъецируют скрипты в веб-страницы для обработки активности пользователя, часто без явного разрешения. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на исследование BGR.

Смотрите также Чем заменить Chrome на смартфоне: подборка альтернативных браузеров

Как AI-браузеры влияют на приватность пользователей?

Исследование USENIX 2025 года выявило, что расширения AI-браузеров записывают изображения, текст, медицинские данные, номера социального страхования и финансовую информацию. Merlin передавал банковские данные и медицинские записи, Sider і TinaMind делились информацией с Google Analytics, а некоторые модели сохраняли историю чатов, что могла сохраняться между сессиями. Наиболее приватным признали Perplexity – оно не хранило персональные данные на серверах, однако все равно анализировало названия страниц и местонахождение.

Даже современные AI-браузеры, такие как OpenAI Atlas или Perplexity Comet, собирают данные пользователей. Atlas автоматически обрабатывает текст и изображения сайтов, а Comet требует доступа к URL, текста, изображений, истории загрузок, cookies и даже учетных записей Google для функций "агентского" режима и персонального поиска. Пользователям доступны настройки для ограничения сбора данных, но они не всегда полностью защищают приватность.

Почему данные пользователей в опасности?

Собранная информация часто используется для тренировки моделей ИИ без явного разрешения пользователей. Данные могут храниться на серверах компаний и передаваться сторонним организациям. Atlas, например, автоматически включает историю просмотров в тренировки ChatGPT, а Comet анализирует поисковые запросы и предпочтения для выполнения задач. У пользователей почти нет контроля над тем, как их данные используются.

AI-браузеры уязвимы к атакам, в частности prompt injection, когда вредоносный контент маскируется под легитимные данные. Такие атаки позволяют похитить логины, финансовые данные и другую личную информацию. Исследование Brave показало, что пользователи Comet на 85% более уязвимы, чем пользователи Chrome. Проблемы безопасности остаются актуальными, поскольку AI-компании стремятся быстро масштабировать технологии, не всегда учитывая приватность и киберзащиту пользователей.

Кто стоит за украинским ИИ?

AI HOUSE вместе с Министерством цифровой трансформации Украины представили обновленное исследование "AI-таланты Украины: опыт, вызовы и видение будущего", посвященное тем, кто развивает искусственный интеллект в стране. Это уже второй большой срез украинского ИИ-рынка, который описывает структуру сообщества, его навыки, карьерные траектории и взгляд на будущее технологии.

Путей входа в профессию становится больше. Около 53% респондентов имеют профильное университетское образование, тогда как 47% овладели AI благодаря онлайн-курсам и самообразованию без классического академического бэкграунда. Рынок активно пополняется свитчерами: каждый третий нынешний AI-специалист ранее работал разработчиком в смежных направлениях. В то же время подготовка специалистов не ограничивается узкой специализацией: большинство имеют опыт в нескольких доменах сразу, но только примерно четверть называет себя экспертами хотя бы в одном из них.