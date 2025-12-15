AI-браузери, що з'явилися у 2025 році, пропонують покращений досвід перегляду вебу через чат-ботів, підказки та автоматичне виконання завдань. Для роботи вони аналізують контент відкритих сторінок і враховують історію запитів, що дозволяє збирати більше даних, ніж звичайні браузери. Розширення, які використовують моделі на кшталт ChatGPT, Gemini або Llama, автоматично ін’єктують скрипти у вебсторінки для обробки активності користувача, часто без явного дозволу. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на дослідження BGR.

Як AI-браузери впливають на приватність користувачів?

Дослідження USENIX 2025 року виявило, що розширення AI-браузерів записують зображення, текст, медичні дані, номери соціального страхування та фінансову інформацію. Merlin передавав банківські дані та медичні записи, Sider і TinaMind ділилися інформацією з Google Analytics, а деякі моделі зберігали історію чатів, що могла зберігатися між сесіями. Найбільш приватним визнали Perplexity – воно не зберігало персональні дані на серверах, проте все одно аналізувало назви сторінок і місцезнаходження.

Навіть сучасні AI-браузери, такі як OpenAI Atlas або Perplexity Comet, збирають дані користувачів. Atlas автоматично обробляє текст і зображення сайтів, а Comet потребує доступу до URL, тексту, зображень, історії завантажень, cookies та навіть облікових записів Google для функцій "агентного" режиму та персонального пошуку. Користувачам доступні налаштування для обмеження збору даних, але вони не завжди повністю захищають приватність.

Чому дані користувачів у небезпеці?

Зібрана інформація часто використовується для тренування моделей ШІ без явного дозволу користувачів. Дані можуть зберігатися на серверах компаній і передаватися стороннім організаціям. Atlas, наприклад, автоматично включає історію переглядів у тренування ChatGPT, а Comet аналізує пошукові запити та переваги для виконання завдань. У користувачів майже немає контролю над тим, як їхні дані використовуються.

AI-браузери вразливі до атак, зокрема prompt injection, коли шкідливий контент маскується під легітимні дані. Такі атаки дозволяють викрасти логіни, фінансові дані та іншу особисту інформацію. Дослідження Brave показало, що користувачі Comet на 85% більш уразливі, ніж користувачі Chrome. Проблеми безпеки залишаються актуальними, оскільки AI-компанії прагнуть швидко масштабувати технології, не завжди враховуючи приватність і кіберзахист користувачів.

Хто стоїть за українським ШІ?

AI HOUSE разом із Міністерством цифрової трансформації України представили оновлене дослідження "AI-таланти України: досвід, виклики та бачення майбутнього", присвячене тим, хто розвиває штучний інтелект у країні. Це вже другий великий зріз українського ШІ-ринку, який описує структуру спільноти, її навички, кар’єрні траєкторії та погляд на майбутнє технології.

Шляхів входу у професію стає більше. Близько 53% респондентів мають профільну університетську освіту, тоді як 47% опанували AI завдяки онлайн-курсам та самоосвіті без класичного академічного бекграунду. Ринок активно поповнюється світчерами: кожен третій нинішній AI-фахівець раніше працював розробником у суміжних напрямах. Водночас підготовка спеціалістів не обмежується вузькою спеціалізацією: більшість мають досвід у кількох доменах одразу, але лише приблизно чверть називає себе експертами бодай в одному з них.