На самом деле существует по меньшей мере пять приложений, которые не просто копируют Chrome, а предлагают значительно более широкие возможности и инструменты. Редакция 24 Канала выбрала лучшие альтернативы стандартному браузеру, которые могут предложить несколько собственных преимуществ и уникальных фишек.

Смотрите также Ваш смартфон на Android может измерять освещение и шум – вот как это делать

Какие браузеры предлагают лучший опыт пользования, чем стандартный Chrome?

Хотя Chrome остается самым популярным выбором, он часто стагнирует в развитии функционала для мобильных платформ. Вот пять решений, которые решают распространенные проблемы стандартного браузера.

Vivaldi: интерфейс настольного уровня



Vivaldi приносит опыт полноценного браузера на смартфон / Фото Vivaldi

Управление вкладками в Chrome часто напоминает упрощенную версию того, что доступно на компьютере. Vivaldi идет другим путем, предлагая полноценный опыт для опытных пользователей. Одним из ключевых преимуществ является функция группировки вкладок.

Вместо бесконечного хаотичного списка карточек, Vivaldi позволяет организовать вкладки в две отдельные строки, подобно десктопному интерфейсу. Это позволяет, например, держать страницы с новостями отдельно от рабочих материалов.

Кроме того, браузер имеет встроенную панель заметок с синхронизацией, инструмент для создания скриншотов целых страниц и гибкое меню, которое позволяет настраивать кнопки под себя, что делает приложение похожим на отдельную операционную систему.

Vivaldi скачать с Google Play

Opera: бесплатный VPN и экосистема



Opera дарит универсальность и кастомизацию / Фото Opera

Opera позиционирует себя как универсальный инструмент. Хотя ее встроенный бесплатный VPN не заменит корпоративные решения безопасности, он идеально подходит для обхода географических блокировок и защиты данных в публичных Wi-Fi сетях – функция, которая в Chrome требует установки сторонних программ.

Отдельного внимания заслуживает функция My Flow. Это интерфейс в виде чата, через который можно отправлять не только ссылки, но и файлы между устройствами. Это работает быстрее синхронизации Chrome. В сочетании с эффективным сжатием трафика для экономии мобильного интернета, Opera становится крайне полезным утилитарным браузером.

Opera скачать с Google Play

Microsoft Edge: производительность и искусственный интеллект



Microsoft Edge с доступом к ИИ Copilot / Фото Unsplash

Многие до сих пор ассоциируют Edge со старым Internet Explorer, но мобильная версия этого браузера – мощный инструмент для работы. Главным преимуществом является глубокая интеграция с Microsoft Copilot. В отличие от Chrome, где внедрение Gemini на мобильных устройствах еще не совершенно, Edge позволяет мгновенно вызвать боковую панель для резюмирования длинных PDF-файлов или статей.

Также здесь есть функция "Чтение вслух" (Read Aloud), которая использует нейросети для озвучивания текста удивительно естественным голосом, превращая статьи в подкасты. Дополнительно функция Drop позволяет мгновенно передавать фото и заметки между телефоном и ПК через учетную запись Microsoft, устраняя необходимость отправлять файлы самому себе по электронной почте.

Microsoft Edge скачать с Google Play

Mozilla Firefox: расширения как на ПК



Mozilla Firefox сделана для пользователей / Фото Mozilla

Firefox остается одним из немногих мобильных браузеров,, который поддерживает полноценные расширения. Ярким примером является Dark Reader.

В то время как темный режим Chrome часто работает некорректно, оставляя ослепительные белые пятна на сайтах, расширение Dark Reader в Firefox интеллектуально инвертирует цвета, сохраняя эстетику страницы и защищая глаза.

Пользователям доступна большая коллекция проверенных приложений, которые помогают адаптировать браузер под ежедневные потребности так, как это обычно делается на компьютере.

Mozilla Firefox скачать с Google Play

Brave: приватность и медиаплеер



Brave для пользователей, которые больше всего ценят безопасность / Фото Brave

Brave – выбор для тех, кто ценит безопасность. Его система защиты Brave Shields имеет уникальную функцию анти-фингерпринтинга. Большинство сайтов идентифицируют пользователя по уникальной конфигурации устройства ("цифровой отпечаток"), но Brave рандомизирует эти данные, делая пользователя неузнаваемым для трекеров. Еще одной "скрытой жемчужиной" является фоновое воспроизведение (Background Play).

Если свернуть Chrome, видео или аудио обычно останавливается. Brave позволяет заблокировать экран или переключиться на другое приложение, продолжая слушать контент. Это позволяет использовать браузер вместо отдельных приложений YouTube или Spotify, что особенно удобно на телефонах с малым объемом памяти.

Brave скачать с Google Play

Пользователям не стоит соглашаться на посредственный опыт только потому, что они используют мобильное устройство. Если нужен качественный фоновый звук – подойдет Brave, для расширений – Firefox, а для работы с файлами – Opera или Edge.