Мы можем не знать истинные масштабы потепления климата по одной конкретной причине
- Новое исследование выявило, что аэрозоли, созданные человеческой деятельностью, влияют на облачность сильнее, чем считалось.
- Это ставит под сомнение точность климатических моделей и может свидетельствовать о более интенсивном глобальном потеплении, которое частично нивелируется наличием аэрозолей.
Новое исследование показало, что аэрозоли, созданные человеческой деятельностью, влияют на облачность сильнее, чем считалось ранее. Это ставит под сомнение точность современных климатических моделей и показывает, что глобальное потепление может быть значительно интенсивнее.
Проблема может быть больше
Международная группа ученых, возглавляемая Университетом Восточной Финляндии и Финским метеорологическим институтом, пришла к выводу, что формирование и характеристики низких облаков чрезвычайно чувствительны к изменениям концентрации аэрозолей в земной атмосфере. Результаты исследования, опубликованы в журнале Nature Geoscience, показали, что влияние этих мелких частиц на охлаждение климата, вероятно, было недооценено, сообщает 24 Канал.
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Исследователи использовали данные, собранные на мониторинговых станциях ACTRIS (Инфраструктура исследований аэрозолей, облаков и газов) на Шпицбергене и в Финляндии, в частности на башне Пуйо в Куопио и в Палласе. Эти наблюдения показали, что свойства облаков реагируют на изменения уровня аэрозолей гораздо сильнее, чем предполагалось. Поскольку характеристики облаков меняются со временем, долгосрочные и качественные измерения являются критически важными для точной оценки влияния аэрозолей на облачность.
Выбросы антропогенных мелкодисперсных частиц охлаждают климат, изменяя свойства облаков, и таким образом частично противодействуют потеплению климата, вызванном парниковыми газами. Исходя из этих результатов, этот охлаждающий эффект находится в верхней части предыдущих оценок, основанных на спутниковых данных,
– говорит профессор Аннеле Виртанен из Университета Восточной Финляндии.
Кроме того, исследователи оценили способность климатических моделей описывать взаимосвязь между свойствами облаков и концентрацией аэрозолей. Сравнение моделей с реальными наблюдениями выявило недостатки в том, как ключевые процессы представлены в моделях. Также были обнаружены значительные расхождения между моделями в прогнозируемых взаимодействиях между аэрозолями и облаками.
Эти результаты помогут ученым разработать более точные климатические модели для прогнозирования будущих изменений климата, чтобы понять, насколько велико потепление и в какой степени его тормозят аэрозоли. Может выясниться, что люди вредят планете и климату гораздо больше, и спасает нас только наша пагубная привычка разбрызгивать аэрозоли. Новые модели играют ключевую роль в оценке климатических последствий различных сценариев выбросов.
Два других исследования могут быть полезны для понимания контекста
Стоит также напомнить о других открытиях, которые ученые сделали в последнее время:
- Во-первых, в октябре 2024 года нашли неожиданный источник загрязнения, который по вреду не уступает городскому смогу: средства личной гигиены в форме аэрозолей. Они создают "смог" в виде новообразованных частиц, которые могут оседать в легких, а также вступают в реакцию с веществами в окружающей среде, образуя новые загрязнители с преимущественно неизвестной токсичностью.
- Во-вторых, в январе ученые наконец объяснили значительный скачок температур в 2023 году, который обошел все прогнозы и не поддавался объяснению известными факторами, такими как парниковые газы или теплые течения Эль-Ниньо. Выяснилось, что повышение температуры стало следствием падения планетарного альбедо, то есть способности планеты отражать солнечный свет обратно в космос. Получая больше излучения, атмосфера больше нагревалась. В свою очередь альбедо снизилось вследствие уменьшения количества одного конкретного типа низковысотных облаков. А уменьшение облачности стало следствием уменьшения концентрации антропогенных аэрозолей в атмосфере. Именно так, получается, что эти два исследования противоречат друг другу: в первом случае можно сделать вывод, что аэрозолей много и они приводят к охлаждению (когда сами отражают свет), а в другом случае их якобы слишком мало, и поэтому они уменьшают количество облаков, которые должны были бы отражать солнечный свет. Однако ученые говорят, что причиной падения альбедо может быть и ряд других факторов, в том числе и само глобальное потепление. Учитывая это, нам нужны дополнительные данные и больше исследований, чтобы выяснить эти противоречия.