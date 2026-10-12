Куда исчезли российские боты?

По данным Cloudflare Radar, активность российских ботов в сети "Яндекса" снизилась до 0,4% от максимального количества автоматизированных HTTP-запросов, зафиксированного за предыдущие две недели, пишет Tom's Hardware.

Первое заметное падение произошло 8 октября после удара беспилотников по дата-центру в городе Сасово Рязанской области. На территории этого объекта находились два суперкомпьютера компании, а бот-трафик тогда упал примерно до 57% от предыдущего максимума. Там также вспыхнул пожар на станкостроительном заводе "Саста".

Впоследствии под удар попал более крупный комплекс "Яндекса" в Калуге, который также прекратил работу. Силы обороны поразили его дронами FP-1.

11 октября организация NetBlocks, отслеживающая состояние интернета, сообщила о новом резком сокращении трафика после атаки на дата-центры компании во Владимире. Из-за перебоев с электроснабжением там произошел масштабный сбой в работе облачной платформы Yandex Cloud и ряда других сервисов.

Насколько пострадали сервисы

Из-за повреждения инфраструктуры как минимум 84 сервиса Yandex Cloud стали недоступными. По данным NetBlocks, сетевой трафик Yandex Cloud сократился до 30% от обычного уровня, а Yandex LLC – до 63%. Такие сбои могут замедлить работу онлайн-сервисов или полностью закрыть к ним доступ.

Почему вместе с дата-центрами исчезли боты

Существует прямая связь между тем, что боты замолчали одновременно с разрушением дата-центров "Яндекса". Андрей Коваленко из "Вийск" говорит, что связь действительно есть, поскольку часть из них работает "на виртуальных машинах Yandex Cloud". Без восстановления из резервов скрипты просто не запускаются.

Он добавляет, что часть ботов также использует YandexGPT – этим тоже объясняется падение активности ботоферм в Германии, ведь языковые модели для генерации комментариев и контента очень важны.

Ситуация временная, но полезная и показательная. Это военные цели, ведь ботофермы – инструменты когнитивной войны,

– подытожил Андрей Коваленко.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Эффект заметили и пользователи соцсетей. Прямо сейчас в Threads и X можно увидеть десятки постов о том, что, по наблюдениям пользователей, ботов стало меньше. Они не публикуют привычные посты и не комментируют чужие публикации.

Есть также признаки того, что из сети исчезло большое количество активистов и сторонников MAGA, а также борцов движения "Free Palestine". Это может означать, что по крайней мере часть этих аккаунтов, которые годами разжигали панику, дезинформацию и ненависть между группами людей с разными взглядами, управляется из России.

Об этом сказал и президент Украины, выступая на Варшавском форуме по безопасности.

Когда мы начали отвечать на российскую операцию против наших дата-центров и когда наши удары достигли дата-центров "Яндекса", на многих платформах социальных сетей вдруг стало немного легче дышать. Многие это заметили. Стало меньше ненависти, меньше вражды и меньше провокаций,

– сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что ботов действительно стало меньше, поэтому теперь вполне понятно, откуда эти боты брались, раз они исчезли, когда перестал работать "Яндекс".

Несмотря на резкий спад, ботофермы не исчезли окончательно. Андрей Коваленко напомнил, что часть из них работает через другие облачные сервисы и зарубежные прокси, поэтому эффект от ударов, скорее всего, будет временным. В любом случае, у "Яндекса" есть варианты выхода из ситуации, поскольку, точно так же, как украинские провайдеры перенесли данные в Европу, Россия может перенести данные в Китай.

Уже сейчас компания, которая, как оказалось, была главным каналом для распространения российской пропаганды и дестабилизации мира, заявляет, что ее сервисы "постепенно возобновляют" работу. В частности, якобы возобновили работу "Алиса", Поиск, Карты, Такси и Почта. Также ведется работа над возобновлением работы Yandex Pay.