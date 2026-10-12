Куди зникли російські боти?

За даними Cloudflare Radar, активність російських ботів у мережі "Яндекса" опустилася до 0,4% від максимальної кількості автоматизованих HTTP-запитів, зафіксованої за попередні два тижні, пише Tom's Hardware.

Перше помітне падіння сталося 8 жовтня після удару безпілотників по дата-центру в місті Сасово Рязанської області. На території цього об'єкта стояли два суперкомп'ютери компанії, а бот-трафік тоді впав приблизно до 57% від попереднього максимуму. Там також спалахнула пожежа на станкобудівному заводі "Саста".

Згодом під удар потрапив більший комплекс "Яндекса" в Калузі, який теж припинив роботу. Сили оборони уразили його дронами FP-1.

11 жовтня організація NetBlocks, що стежить за станом інтернету, повідомила про нове різке скорочення трафіку після атаки на дата-центри компанії у Володимирі. Через перебої з електропостачанням там стався масштабний збій у роботі хмарної платформи Yandex Cloud та низки інших сервісів.

Наскільки постраждали сервіси

Через пошкодження інфраструктури щонайменше 84 сервіси Yandex Cloud стали недоступними. За даними NetBlocks, мережевий трафік Yandex Cloud скоротився до 30% від звичайного рівня, а Yandex LLC – до 63%. Такі збої можуть сповільнити роботу онлайн-сервісів або повністю закрити до них доступ.

Чому разом із дата-центрами зникли боти

Існує прямий зв'язок у тому, що боти замовкли разом із руйнацією дата-центрів "Яндекса". Військовий Андрій Коваленко з Центру протидії дезінформації говорить, що звʼязок дійсно є, бо частина з них працює "на віртуалках Yandex Cloud". Без відновлення з резервів скрипти просто не запускаються.

Він додає, що частина ботів також використовує YandexGPT – цим теж пояснюється падіння активності ботоферм у Німеччині, адже мовні моделі для генерації коментарів і контенту дуже важливі.

Ситуація тимчасова, але корисна і показова. Це воєнні цілі, бо ботоферми – інструменти когнітивної війни,

– підсумував Андрій Коваленко.

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Ефект помітили й користувачі соцмереж. Прямо зараз у Threads та X можна побачити десятки дописів про те, що ботів стало менше, за спостереженнями користувачів. Вони не публікують звичні дописи та не коментують чужі публікації.

Є також ознаки того, що з мережі зникла велика кількість активістів і прихильників MAGA, а також поборників руху "Free Palestine". Це може означати, що принаймні частина цих акаунтів, які роками розганяли паніку, дезінформацію й розпалювали ненависть між групами людей з різними поглядами, керується з Росії.

Про це сказав і президент України, виступаючи на Варшавському безпековому форумі.

Коли ми почали відповідати на російську операцію проти наших дата-центрів і коли наші удари досягли дата-центрів "Яндекса", на багатьох платформах соцмереж раптом стало трохи легше дихати. Багато хто це помітив. Стало менше ненависті, менше ворожнечі і менше провокацій,

– сказав Володимир Зеленський.

Від додав, що ботів дійсно стало менше, тому тепер цілком зрозуміло, звідки ці боти бралися, якщо вони зникли, коли перестав працювати "Яндекс".

Попри різкий спад, ботоферми не зникли остаточно. Андрій Коваленко нагадав, що частина з них працює через інші хмарні сервіси та закордонні проксі, тому ефект від ударів, найімовірніше, буде тимчасовим. У будь-якому випадку, "Яндекс" має варіанти виходу з ситуації, оскільки, точно так само, як українські провайдери перенесли дані в Європу, росія може перенести дані в Китай.

Уже зараз компанія, котра, як виявилося, була головним каналом для поширення російської пропаганди й дестабілізації світу, заявляє, що її сервіси "поступово повертаються" до роботи. Зокрема, нібито відновлені "Аліса", Пошук, Карти, Таксі та Пошта. Також працюють над поверненням Yandex Pay.