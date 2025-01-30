Еще одна китайская компания говорит, что ее разработка превзошла OpenAI, и даже DeepSeek

После того как искусственный интеллект от DeepSeek превзошел лучшие разработки OpenAI, казалось, что по крайней мере некоторое время мы будем иметь нового устойчивого лидера на этом рынке, но сверху вдруг постучали. Постучала компания Alibaba, которая утверждает, что последняя версия ее модели Qwen AI обогнала результаты DeepSeek.

Гонка на рынке ИИ

В заявлении, размещенном на китайской платформе социальных сетей WeChat, компания заявила, что ее Qwen 2.5-Max "продемонстрировал ведущую мировую производительность модели в основных авторитетных тестах" и "всесторонне превосходит" GPT-4o от OpenAI, Claude 3.5 Sonnet от Anthropic и Llama 3.1 от Meta, сообщает 24 Канал со ссылкой на Alibaba.

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Если это заявление подтвердится, оно может ознаменовать очередной виток гонки за разработку более производительных и экономически эффективных моделей искусственного интеллекта среди китайских конкурентов, которые погрузили западные технологические рынки в хаос.

Эта новость появилась после того, как компания DeepSeek, основанная в родном городе Alibaba Ханчжоу, аналогичным образом заявила, что выяснила, как достичь подобной или даже лучшей производительности, чем у передовых моделей OpenAI, за значительно меньшую долю стоимости – 6 миллионов долларов против 100 миллионов. Это заявление привело к массовой панике и падению капитализации бывших лидеров ИИ на сумму более 1 триллиона долларов.

Теперь на ринг вышла компания Alibaba, которая располагает намного больше ресурсов, чем DeepSeek, что вызвало еще большую волну потрясений на рынках. Акции Alibaba выросли почти на два процента после этого заявления. В свою очередь NVIDIA, которая только за один день потеряла 600 миллиардов стоимости акций, вчера снизилась еще на пять процентов (хотя остается непонятным, было ли это падение реакцией на презентацию Alibaba, дефицит высококлассных графических процессоров или сочетание обоих факторов).

Однако Reuters считает, что дело не только в Alibaba и DeepSeek. Владелец TikTok, компания ByteDance, также базирующаяся в Китае, на прошлой неделе продемонстрировала новую версию своей флагманской модели искусственного интеллекта, которая, как сообщается, превосходит модель o1 AI от OpenAI только в некоторых отдельных тестах.

Отметим, что ряд других китайских стартапов в сфере ИИ также ждут своего часа, намекая на неизбежное усиление этого противостояния. Поэтому в ближайшее время нас ждет много интересного.