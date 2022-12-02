Альтернативные источники света: чем заменить домашние лампы в отсутствие электроэнергии

Отключения электроэнергии уже стали привычным явлением для украинцев из-за постоянных обстрелов со стороны России. Поэтому все чаще возникает потребность в альтернативных источниках света, не зависящих от постоянного доступа к сети.

В этом материале мы в большинстве своем рассмотрим варианты, работающие на батарейках и батареях, ведь свечи сгорают слишком быстро, не восстанавливаются и постоянно растут в цене из-за повышенного спроса.

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Масляные/керосиновые лампы

Найти сегодня масляные лампы в продаже не так легко. Ассортимент их невелик, однако они все еще производятся. Состоят такие лампы из емкости для масла, хлопкового фитиля, металлической горелки с ручкой для регулировки пламени и защитной стеклянной трубы. К такой лампе дополнительно пригодится специальное топливо. Сама лампа стоит от 600 до 1000 гривен, а масло для нее – в районе 100-200 гривен.

Гирлянды, свечи на батарейках

Обратите внимание, что такой источник освещения несет в себе пожароопасность, поэтому пользоваться ею следует с осторожностью, особенно с детьми.

Сегодня продается огромное количество разнообразных гирлянд, работающих от батареек типа АА, ААА или других. Они мобильны, потребляют мало энергии, поэтому при использовании по несколько часов в день прослужат долго. Батарейки будет легко заменить новыми, ведь дефицита их не наблюдается.

Для удобства переноса такого источника света поместите гирлянды в банку.

Свечи на батарейках тоже могут быть полезны, но, как правило, они задуманы как декорация, поэтому дают мало света и могут давать колеблющейся свет, чтобы имитировать настоящий огонь, а это понравится далеко не каждому.

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Настольные светодиодные светильники на аккумуляторах

Интернет-магазины и офлайновые продавцы предлагают большое количество светильников, работающих на батареях. Источником освещения здесь выступают полупроводниковые светодиоды, органические светодиоды или полимерные светодиоды, а не электрические нити, плазма или газ. Они очень экономичны и безопасны, поэтому будут идеальным вариантом.

Вы можете зарядить ее при наличии электроэнергии, а затем использовать во время отключения. Аккумулятора хватает надолго. Конечно, этот показатель зависит от конкретной модели, но вы спокойно можете рассчитывать на десять часов работы или больше.

Светодиодные/LED-лампочки со встроенными аккумуляторами

Огромным плюсом такого варианта модели на солнечных батареях, которые накапливают заряд днем, чтобы использовать его при необходимости ночью.

Такие устройства имеют вид обычной вкручивающейся лампочки – без большого корпуса, ножки и подставки. В комплекте таких ламп уже предусмотрен литий-ионный аккумулятор. Плюсом таких ламп является отсутствие нагрева. С ними вы можете рассчитывать примерно на 5 часов работы.

Работает она следующим образом: вы вкручиваете LED-лампу в обычную люстру, она заряжается при наличии света, а во время отключений продолжает работать от аккумулятора.

Стоят такие лампы 600 – 1000 гривен.