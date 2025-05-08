Гиперзвуковой беспилотник США достиг рекордной скорости в испытаниях

Американский гиперзвуковой беспилотник Talon-A2, разработанный компанией Stratolaunch, установил новый рекорд, достигнув скорости более 5 Махов. Это сделало его первым полностью автономным многоразовым американским летательным аппаратом, который преодолел этот предел после завершения программы X-15 в 1968 году. Что его ждет дальше?

Детали испытаний и дальнейшие планы

Talon-A2 завершил серию испытательных полетов в рамках программы Агентства противоракетной обороны США. Эта инициатива возрождает интерес к гиперзвуковым технологиям, подобно усилиям времен холодной войны. Stratolaunch сообщает, что полеты состоялись в декабре 2024-го и марте 2025 года, сообщает 24 Канал.

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По словам президента компании Захарии Кревора, во время этих испытаний было не только продемонстрировано достижение гиперзвуковой скорости, но и отработана посадка на полноценную взлетно-посадочную полосу с последующим быстрым возвращением полезной нагрузки. Это называют ключевым доказательством способности Talon-A2 к повторному использованию.

Запуски осуществлялись с помощью самолета-носителя Roc – крупнейшего в мире по размаху крыльев. Roc поднимал в воздух беспилотник Talon-A1, который затем отделялся и начинал автономный полет, завершая его посадкой на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.



Самолет Roc, который запускает Talon-A2 / Фото Stratolaunch

Сначала, с момента своего создания в 2011 году, Stratolaunch планировала запускать в космос ракеты Pegasus XL, но после смерти основателя Пола Аллена в 2018 году компания переориентировалась на разработку гиперзвуковых аппаратов.

В декабре 2021 года компания заключила контракт с Пентагоном, предусматривая создание платформы для испытаний новых систем защиты от гиперзвуковых угроз.

В марте 2024 года Talon-A1 совершил свой первый полет, достигнув гиперзвуковой скорости, однако не превысив предел в 5 Махов.

Его преемник, Talon-A2, уже полностью пригоден для многократного использования.

Stratolaunch также работает над перспективными версиями Talon-A с ракетным двигателем, которые смогут доставлять полезные грузы или взрывчатку на гиперзвуковых скоростях. Кроме того, ведется разработка более крупных аппаратов Talon-Z и космического самолета Black Ice, который в будущем может перевозить как грузы, так и пассажиров на орбиту.

Испытания Talon-A2 стали первыми полноценными гиперзвуковыми полетами в США после эпохи X-15. Та программа, реализована совместно ВВС США и NASA, длилась десять лет и завершилась в 1960-х из-за недостатка финансирования и изменение приоритетов в пользу орбитальных миссий.

Сегодня Министерство обороны США активизировало интерес к гиперзвуковым технологиям на фоне аналогичных усилий Китая и России, которые также работают над собственными разработками. Отсутствие у США многоразовых гиперзвуковых платформ в прошлом приводило к высоким затратам. Теперь ситуация меняется.

Как отметил Джордж Рамфорд, директор Центра управления испытательными ресурсами Минобороны, демонстрация повторного использования таких аппаратов – важная веха для программы MACH-TB. Результаты испытаний позволят существенно сократить время между полетами – с нескольких месяцев до нескольких недель.