Деталі випробувань і подальші плани

Talon-A2 завершив серію випробувальних польотів у межах програми Агентства протиракетної оборони США. Ця ініціатива відроджує інтерес до гіперзвукових технологій, подібно до зусиль часів холодної війни. Stratolaunch повідомляє, що польоти відбулись у грудні 2024-го та березні 2025 року, повідомляє 24 Канал.

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За словами президента компанії Захарії Кревора, під час цих випробувань було не лише продемонстровано досягнення гіперзвукової швидкості, а й відпрацьовано посадку на повноцінну злітно-посадкову смугу з подальшим швидким поверненням корисного навантаження. Це називають ключовим доказом здатності Talon-A2 до повторного використання.

Запуски здійснювались за допомогою літака-носія Roc – найбільшого у світі за розмахом крил. Roc піднімав у повітря безпілотник Talon-A1, який потім відокремлювався і розпочинав автономний політ, завершуючи його посадкою на авіабазі Ванденберг у Каліфорнії.



Літак Roc, який запускає Talon-A2 / Фото Stratolaunch

Спочатку, з моменту свого створення у 2011 році, Stratolaunch планувала запускати в космос ракети Pegasus XL, але після смерті засновника Пола Аллена у 2018 році компанія переорієнтувалася на розробку гіперзвукових апаратів.

У грудні 2021 року компанія уклала контракт із Пентагоном, передбачаючи створення платформи для випробувань нових систем захисту від гіперзвукових загроз.

У березні 2024 року Talon-A1 здійснив свій перший політ, досягнувши гіперзвукової швидкості, однак не перевищивши межу в 5 Махів.

Його наступник, Talon-A2, вже повністю придатний для багаторазового використання.

Stratolaunch також працює над перспективними версіями Talon-A з ракетним двигуном, які зможуть доставляти корисні вантажі або вибухівку на гіперзвукових швидкостях. Крім того, ведеться розробка більших апаратів Talon-Z і космічного літака Black Ice, який у майбутньому може перевозити як вантажі, так і пасажирів на орбіту.

Випробування Talon-A2 стали першими повноцінними гіперзвуковими польотами в США після епохи X-15. Та програма, реалізована спільно ВПС США та NASA, тривала десять років і завершилась у 1960-х через нестачу фінансування та зміну пріоритетів на користь орбітальних місій.

Сьогодні Міністерство оборони США активізувало інтерес до гіперзвукових технологій на тлі аналогічних зусиль Китаю та Росії, які також працюють над власними розробками. Відсутність у США багаторазових гіперзвукових платформ у минулому призводила до високих витрат. Тепер ситуація змінюється.

Як зазначив Джордж Рамфорд, директор Центру управління випробувальними ресурсами Міноборони, демонстрація повторного використання таких апаратів – важлива віха для програми MACH-TB. Результати випробувань дозволять суттєво скоротити час між польотами – з кількох місяців до кількох тижнів.