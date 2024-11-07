Компания, поставляющая детали для большинства наших смартфонов, попала под расследование в ЕС

Европейская комиссия взялась расследовать вероятную монополию со стороны компании Corning, которая производит защитное стекло Gorilla Glass для ведущих производителей смартфонов по всему миру. Ее продукты можно найти в iPhone, Pixel, Samsung Galaxy и других популярных марках устройств. Что же такого страшного сделал этот производитель?

Нарушение правил

Европейская комиссия начала официальное расследование, чтобы выяснить, нарушила ли Corning антимонопольное законодательство своим доминирующим продуктом. Регуляторы обеспокоены, что компания якобы использует различные эксклюзивные контракты для вытеснения конкурентов с рынка защитного стекла для смартфонов и планшетов, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное расследование.

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Мы расследуем, не пыталась ли компания Corning, основной производитель этого специального стекла, устранить конкурирующих производителей стекла, тем самым лишив потребителей более дешевого и более устойчивого к разбитию стекла,

– говорит Маргрете Вестагер, руководитель антимонопольного ведомства ЕС.

Она добавляет, что конкуренция в производстве имеет решающее значение в обеспечении низких цен и высокого качества продукта.

Беспокойство Комиссии сосредоточено на соглашениях с производителями мобильных устройств и компаниями, производящими необработанное стекло. ЕС изучает обязательства по эксклюзивным поставкам, которые требовали от производителей устройств получать "все или почти все" стекло только от Corning, предоставляли скидки за эксклюзивные соглашения, а также заставляли производителей устройств сообщать о конкурентных предложениях и принимать их только в том случае, если Corning не смогла предложить лучшую цену.

Если Corning будет признана виновной в нарушении правил конкуренции ЕС, ей может грозить большой штраф, но производитель стекла также будет иметь возможность устранить беспокойство Комиссии, взяв на себя ряд обязательств, которые могут привести к завершению антимонопольного расследования. Пока не сообщается, какие именно это могут быть действия и меры.

Что говорят в Corning

Производитель защитного стекла уже прокомментировал ситуацию:

Компания Corning придерживается и будет продолжать придерживаться всех действующих норм и правил во всех странах, где она ведет свой бизнес. В рамках этого обязательства мы работаем с местными регуляторными органами, чтобы обеспечить открытую дискуссию и сотрудничество,

– сказал пресс-секретарь Мередит Хоинг.

Компания Corning базируется в США, поэтому ЕС будет иметь на нее ограниченное влияние, но все же регуляторы имеют рычаги давления – например, запрет на введение устройств со стеклом Gorilla Glass на территорию Европейского союза, если компания не прекратит вероятные антиконкурентные действия.