Редкий компьютер Apple-1 Bayville продали на аукционе за 375 тысяч долларов
- Редкий компьютер Apple-1 Bayville был продан на аукционе за 375 тысяч долларов, он является одним из немногих сохранившихся экземпляров с номером 91 в официальном реестре Apple-1.
- На аукционе были проданы также другие предметы, связанные с историей Apple, включая чек, подписанный Джобсом, за 112 054 доллара, и запечатанный iPhone первого поколения за 87 514 долларов.
Аукцион американского дома RR Auction отметился редким лотом - полностью рабочим экземпляром компьютера Apple-1, известным как Bayville. Устройство было продано за 375 тысяч долларов. Оно зарегистрировано под номером 91 в официальном реестре Apple-1.
Bayville является одним из немногих сохранившихся экземпляров первого персонального компьютера, который продавали соучредители Apple Стив Джобс и Стив Возняк, рассказывает 24 Канал.
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Apple-1 был частью первой партии компьютеров, выпущенных в 1976 году. На устройстве сохранился написанный вручную серийный номер, который, вероятно, сделал лично Джобс.
Серийный номер на плате Apple-1 Bayville / Фото RR Auction
На плате также есть подпись Возняка / Фото RR Auction
Apple-1 Computer Signed подписанный Возняком
Вместе с компьютером покупатель получил оригинальное руководство с рукописным примечанием Дэниела Коттке, двенадцатого сотрудника Apple.
Эта модель Apple-1 была одним из самых ценных лотов аукциона Steve Jobs and the Apple Revolution, на котором также были проданы другие уникальные предметы, связанные с историей компании.
Например чек Apple Computer 1976 года, подписанный Джобсом, ушел с молотка за 112 054 доллара, а запечатанный iPhone первого поколения с 4 ГБ памяти – за 87 514 долларов.
Чек подписанный Стивом Джобсом / Фото RR Auction
Кроме того, еще один чек с подписью Джобса продали за 62 500 долларов, а компьютер Apple Lisa нашел нового владельца за 56 818 долларов. Общая сумма выручки с аукциона составила 1 308 251 доллар.А тем временем Apple готовит серьезные изменения в интерфейсе большинства своих операционных систем. Обновленный дизайн будет представлен на WWDC в июне с целью унификации интерфейса на всех платформах Apple.