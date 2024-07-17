Как подключить iPhone к вашему авто с помощью Apple CarPlay
Apple CarPlay – это очень удобная оболочка, которая беспрепятственно интегрирует ваш iPhone в информационно-развлекательную систему автомобиля, обеспечивая интуитивно понятное и безопасное использование на дороге. С ее помощью вы сможете управлять смартфоном прямо с водительского места и наоборот, что очень удобно и не отвлекает, когда вы за рулем.
Этот материал от Техно 24 содержит пошаговые инструкции по подключению смартфона к Apple CarPlay. И хотя сделать это на самом деле не трудно, на каком-то этапе вам может понадобиться помощь.
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Инсталляция Apple CarPlay
Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно ничего устанавливать. Apple CarPlay – это встроенная функция iOS, доступна на iPhone с iOS 7.1 или более новой версии. Кроме того, ваш автомобиль, если это модель выпущена в последние 5 лет, скорее всего, уже с завода поддерживает Apple Car Play.
В противном случае вы можете установить стороннюю информационно-развлекательную систему с поддержкой Apple Car Play и возможностью подключения смартфона.
Настройка Apple CarPlay
Сначала убедитесь, что ваш автомобиль совместим с CarPlay. Если нет, вам нужно будет обновить информационно-развлекательную систему на приборной панели (если это возможно).
Далее действуйте по инструкции:
- Включите Siri на вашем iPhone: Перейдите в "Настройки" > "Siri и поиск" и убедитесь, что включено "Нажать Home для Siri" или "Нажать боковую кнопку для Siri".
- Активируйте CarPlay: Перейдите в "Настройки" > "Экранное время" > "Ограничения содержания и конфиденциальности" > "Разрешенные приложения" и убедитесь, что "CarPlay" включен.
Фактически это почти все, что вам нужно сделать. Теперь вы можете использовать Apple CarPlay в своем автомобиле. Все, что вам остается, это подключить смартфон к информационно-развлекательной системе авто, а это очень просто.
- Заведите автомобиль и дайте дисплею приборной панели включиться.
- Разблокируйте свой iPhone.
- Подключите iPhone к автомобилю с помощью кабеля Lightning к USB. На USB-порте может появиться пиктограмма CarPlay или смартфона.
CarPlay должен автоматически запуститься после подключения вашего iPhone.Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.
Беспроводное подключение:
- Нажмите и удерживайте кнопку голосовых команд на руле, пока не активируется Siri.
- На iPhone перейдите в "Настройки" > "Основные" > "CarPlay". Выберите свой автомобиль из списка, чтобы инициировать беспроводное соединение CarPlay.
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Следуя нашей инструкции вы сможете легко интегрировать и настроить Apple CarPlay в вашем автомобиле и получить более безопасное и приятное взаимодействие со смартфоном, голосовые команды и ряд других функций.