Практический опыт: что говорят первые отзывы об iPhone 16 Pro и его новой кнопке камеры

В своей новой линейке смартфонов компания Apple добавила кнопку Camera Control, которая отвечает за функции съемки. Хотя смартфоны еще не начали продаваться, первые отзывы об этом обновлении уже поступают от блогеров и журналистов

Насколько это хорошо

Помните ли вы слухи примерно двухлетней давности, которые говорили, что Apple разрабатывает полностью сенсорную кнопку, которая будет иметь специальный виброотклик, который будет имитировать нажатия и реагировать по-разному на различные жесты? Похоже, это она и есть, хотя мы ожидали ее на месте кнопки "Действие" еще в прошлом году. Но такой она оказалась лишь частично.

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Camera Control – это полноценная кнопка, которую можно нажать. Но она предлагает несколько вариантов взаимодействия, в том числе и половинное нажатие – именно оно и использует обратную связь в виде вибрации для имитации ощущения движения. То есть фактически компания соединила обычную физическую кнопку с технологией тактильного виброотклика.

Журналистка Черлин Лоу, которая получила возможность испытать новинку на презентации, говорит, что кнопка Camera Control "очень хорошо имитирует двухступенчатое нажатие". Она также имеет канавку вокруг, что помогает идентифицировать ее на ощупь.

На главном экране я нажала на кнопку управления камерой, и быстро открылось приложение камеры. Представитель Apple, который охранял телефоны, поощрял меня нажимать на кнопку управления камерой с разной силой, поскольку легкое прикосновение меняло циферблат, появлявшийся на экране рядом с кнопкой. Я провела пальцем по этой поверхности, и цифровая ручка двигалась вместе со мной, хотя сначала направление движения казалось мне несколько контринтуитивным,

– пишет Черлин Лоу.

Невозможно изменить направление управления камерой во время свайпа, но вы можете изменить настройки чувствительности к нажатию. Когда представитель Apple попросил сильнее нажать на кнопку управления, Лоу почувствовала, как настоящая кнопка движется под пальцем, но сначала думала, что кнопка полностью сенсорная, а все ощущения – это имитация.

Изменения в интерфейсе

Как уже отмечалось, нажатие Camera Control вызывает на экране маленькую черную панель с функциями и ползунками, которые позволяют быстро получать доступ к функциям камеры.

"Когда я впервые слегка нажала на кнопку управления камерой, появился выбор опций, что позволило мне выбрать Экспозицию, Масштаб, Камеру, Стили и Тон. Сильнее нажатие на каждую из них блокировало эти режимы, и появлялся другой циферблат с большим количеством отметок, а проведение по сенсору приводило к перемещению колесика. В режиме камеры я могла быстро переключаться между сверхширокоугольным, основным и зумом, подобно тому, как сейчас работает видоискатель. Если вы предпочитаете использовать существующий интерфейс для переключения камер, вы все еще можете это сделать", – добавляет журналистка.

Краткий обзор новой кнопки: видео

Когда вы выберете опцию "Стили", вы сможете переходить между новыми фотографическими стилями, которые Apple представила в этом году. В каждом из них вы можете нажать на иконку в верхнем правом углу приложения, чтобы отредактировать их с помощью нового интерфейса, похожего на тачпад. Проведя пальцем по квадрату внизу, вы сможете настроить цветовую температуру и оттенки. Вы также можете вносить изменения в фотографический стиль на снимке после того, как он сделан, поэтому вам не придется слишком беспокоиться о том, что вам не понравится, как что-то выглядит.