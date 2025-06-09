Apple добавляет дистанционное управление камерой смартфона к наушникам AirPods

Apple анонсировала новые функции для AirPods, среди которых дистанционное управление камерой и студийное качество записи звука. Обновления станут доступны осенью 2025 года вместе с iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe.

Новые возможности для создателей

На конференции WWDC 2025 компания Apple представила обновления для наушников AirPods, которые значительно расширяют их функции. Впервые пользователи смогут дистанционно управлять камерой iPhone или iPad с помощью AirPods. Эта функция возвращает возможность, которая была доступна еще со времен проводных EarPods, когда нажатие кнопки на гарнитуре позволяло сделать фото. Теперь, удерживая сенсор на AirPods, можно запускать/останавливать видеосъемку или фотографирование, что удобно при съемке групповых фото или записи выступлений, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5mac.

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Функция будет работать не только с приложением "Камера", но и с совместимыми сторонними приложениями для съемки на iPhone и iPad. Apple пока не уточняет, какие именно сторонние программы будут поддерживать эту возможность, однако потенциал для авторов контента значительный – в частности, для блоггеров, видеомейкеров и пользователей социальных сетей.

Студийное качество звука в кармане

Вместе с дистанционным управлением камерой, AirPods получат еще одну весомую функцию – запись звука в студийном качестве. Благодаря микрофонам с формированием луча, вычислительном аудио и чипа H2, наушники смогут фильтровать лишние шумы и изолировать голос, обеспечивая четкость даже в шумной среде. Эта функция пригодится интервьюерам, подкастерам, певцам и другим авторам, которые записывают контент в дороге.

Кроме улучшения качества записи, изменения коснутся и звонков – как в стандартном телефонном режиме, так и в FaceTime или сторонних приложениях, поддерживающих CallKit. Улучшенный звук также будет доступен в таких программах, как "Камера", "Голосовые заметки", "Сообщения" (диктовка), Webex и другие приложения для видеоконференций.

Другие обновления

Среди дополнительных изменений – автоматическое приостановление воспроизведения аудио, если пользователь засыпает с включенными AirPods, а также автоматическое переключение звука между наушниками и динамиками автомобиля при использовании CarPlay.

Доступность

Все новые функции станут доступны осенью 2025 года в виде бесплатного обновления прошивки для моделей AirPods 4, AirPods 4 с активным шумоподавлением и AirPods Pro второго поколения. Разработчики уже могут тестировать обновления в рамках бета-программы, а публичная бета стартует в июле.