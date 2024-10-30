Apple представила мощный процессор M4 Pro: все характеристики и особенности чипа

В понедельник Apple начала свою неделю анонсов. Сначала нам показали моноблоки iMac с чипами M4. Но их мы уже видели ранее в других устройствах компании и все о них знаем. Во вторник нас уже ждали Mac mini, которые работают на M4 Pro. Эти процессоры мы видим впервые. Что же о них известно?

Что мы знаем о M4 Pro

Главная новость заключается в том, что Apple Silicon M4 Pro наконец-то обеспечивает поддержку Thunderbolt 5 для компьютеров Mac. Thunderbolt 5 – это даже не шаг, а большой скачок вперед в кабельных технологиях. Его базовая скорость составляет 80 гигабит в секунду, а максимальная – 120 гигабит в секунду, пишет 9to5Mac.

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Кабели также поддерживают двойные экраны с разрешением 6K. Это преимущество для пользователей Mac Mini, которые занимаются редактированием видео и смежными сферами.

Кроме того, чипы M4 Pro приносят целый ряд других усовершенствований:

Apple заявляет, что сейчас это "самое быстрое в мире ядро процессора, которое обеспечивает лучшую в индустрии однопоточную производительность".

Компания также может похвастаться "значительно более быстрой многопоточной производительностью".

По сравнению с предыдущим поколением, он имеет более быстрые ядра и более быстрый движок трассировки лучей.

M4 Pro оснащен 14-ядерным процессором, с десятью производительными ядрами и четырьмя ядрами эффективности.

Он имеет 16-ядерный нейронный движок, который, по словам компании, втрое быстрее, чем у чипа M1. Эта технология отвечает за работу искусственного интеллекта, который Apple сейчас постепенно запускает.

Процессор также включает 20-ядерный графический процессор с динамическим кэшированием.

M4 Pro поддерживает до 64 гигабайт унифицированной оперативной памяти с высокой пропускной способностью.

Apple заявляет, что его показатель пропускной способности составляет 273 гигабайта в секунду, что вдвое превышает пропускную способность других компьютерных чипов с искусственным интеллектом. Для сравнения, M3 Pro имеет пропускную способность 150 гигабайтов в секунду, а M3 Max – 300 гигабайтов в секунду. Таким образом нынешний M4 Pro приближается к показателю прошлогоднего "старшего" по модели чипа M3 Max.

В связи с этим Apple заявляет, что чип "обеспечит молниеносную производительность для Apple Intelligence". Пока что неизвестно, появится ли M4 Pro в других продуктах, таких как ноутбуки. Его предшественник, M3 Pro, появился в прошлогодних ноутбуках MacBook Pro, поэтому есть большая вероятность, что это может произойти и в этом году.