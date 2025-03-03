Ожидается, что новая модель получит значительный прирост производительности благодаря чипу M4, сообщает 24 Канал. Предыдущие тестирования этого процессора в бенчмарке Geekbench 6 показали, что он на 25% быстрее M3 в многоядерном режиме.

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Одним из важных изменений станет увеличенный минимальный объем оперативной памяти – все модели MacBook Air теперь будут стартовать с 16 ГБ RAM, что стало стандартом для MacBook Pro, iMac и Mac mini, представленных в октябре прошлого года. Также предполагается, что максимальный объем памяти может вырасти до 32 ГБ.

Относительно других нововведений, ожидается улучшение автономности и обновленная 12-мегапиксельная камера с поддержкой функции Center Stage, которая автоматически держит пользователя в центре кадра во время движения.

Кроме того, будет добавлена функция Desk View, что позволяет одновременно транслировать изображение пользователя и обзор его рабочего стола.

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Среди изменений в портах – возможно добавление третьего интерфейса Thunderbolt 4, тогда как текущая модель имеет только два порта Thunderbolt 3. Также MacBook Air получит поддержку подключения к двум внешним мониторам.