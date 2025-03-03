Очікується, що нова модель отримає значний приріст продуктивності завдяки чипу M4, повідомляє 24 Канал. Попередні тестування цього процесора в бенчмарку Geekbench 6 показали, що він на 25% швидший за M3 у багатоядерному режимі.

А тим часом Apple знову не встигає зі штучним інтелектом і все переносить: що тепер буде з Siri

Однією з важливих змін стане збільшений мінімальний обсяг оперативної пам’яті – всі моделі MacBook Air тепер стартуватимуть із 16 ГБ RAM, що стало стандартом для MacBook Pro, iMac та Mac mini, представлених у жовтні минулого року. Також передбачається, що максимальний обсяг пам’яті може зрости до 32 ГБ.

Щодо інших нововведень, очікується покращення автономності та оновлена 12-мегапіксельна камера з підтримкою функції Center Stage, яка автоматично тримає користувача в центрі кадру під час руху.

Крім того, буде додано функцію Desk View, що дозволяє одночасно транслювати зображення користувача та огляд його робочого столу.

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Серед змін у портах – можливе додавання третього інтерфейсу Thunderbolt 4, тоді як поточна модель має лише два порти Thunderbolt 3. Також MacBook Air отримає підтримку підключення до двох зовнішніх моніторів.