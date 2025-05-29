Apple могут оштрафовать на более 500 миллионов евро из-за нарушения правил ЕС

Европейская комиссия обнародовала решение, согласно которому правила Apple в отношении App Store все еще не соответствуют требованиям Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Компании дали 30 дней на устранение нарушений, после чего ей могут грозить дополнительные штрафы за каждый день промедления.

До сих пор Apple требовала, чтобы все цифровые покупки в приложениях осуществлялись исключительно через ее платежную систему, с комиссией от 15% до 30%, напоминает 24 Канал.

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Разработчикам было запрещено предлагать другие способы оплаты. В марте этого года Еврокомиссия уже оштрафовала Apple на 500 миллионов евро за то, что она блокировала возможность перенаправления пользователей к альтернативным платежным сервисам.

Как отмечает The Register, аналогичная практика ранее уже была признана антиконкурентной в США в деле против Epic Games.

В марте 2024 года Apple объявила о ряде изменений в попытке соответствовать требованиям DMA: компания разрешила размещение приложений в сторонних магазинах, но при этом сохранила комиссии за внешние транзакции. Еврокомиссия признала такой подход неприемлемым.

Обратите внимание! В решении отмечается, что плата за перенаправление пользователей в альтернативные системы должна быть нулевой.

Комиссия также обратила внимание на позицию Apple, которая заключалась в том, что компания обязана лишь "авторизовать" использование других методов оплаты, но не обязательно их технически реализовывать. Регулятор с этим не согласился. Apple сообщили о решении еще в апреле и предоставили 60 дней на выполнение требований.

Сейчас осталось 30 дней, и именно они могут стать решающими для компании.

Между тем интерес разработчиков к альтернативным платежным решениям растет. Крупные игроки вроде Epic Games, Spotify и Patreon уже изучают новые возможности. Это повысит удобство для пользователей и позволит разработчикам получать большую прибыль.

Оказывается, Apple когда-то хотела запустить собственный аналог Starlink, но у нее ничего не получилось. В 2018 году компания сделала еще одну попытку с OneWeb, но также безуспешно.