Искусственный интеллект по-новому: что такое Apple Intelligence и какие функции для нас готовят

В рамках конференции WWDC компания Apple представила свою стратегию развития искусственного интеллекта с набором функций, которые должны быть мощными, интуитивно понятными, интегрированными, личными и частными.

Как мы знаем, компания отказалась от создания собственного чат-бота, поскольку не хочет конкурировать с крупнейшими игроками этого рынка, которые уже выпустили собственные решения, а за то время, пока Apple раздумывала, успели сделать много шагов вперед. Поэтому инсайдеры сообщают, что было решено заключить соглашения об использовании сторонних сервисов в смартфонах и других устройствах бренда, а не работать над своим, на что явно пойдут годы. По крайней мере так вроде бы будет сначала. Означает ли это, что компания также не создаст когда-то собственную языковую модель, неизвестно.

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Apple Intelligence

Apple Intelligence – это название целого набора функций искусственного интеллекта для iPhone, Mac, Mac iPad и других устройств. Это не какая-то отдельная языковая модель, вроде GPT или Gimini, на базе которой построят различные программы, сервисы и функции.

Стоит отметить, что в наименовании компания провернула весьма интересный трюк. На английском фраза "искусственный интеллект" звучит как "artificial intelligence", что можно сократить до аббревиатуры "AI". То есть здесь мы имеем своеобразную игру слов, потому что "Apple Intelligence" имеет ту же аббревиатуру.

Функции Apple Intelligence используют комбинацию моделей генеративного ИИ, работающих как на устройстве, так и на сервере. Здесь и персонализированное определение приоритетов уведомлений на iPhone, и инструменты генеративного письма в приложениях, и генерирование изображений, новая Siri, суммирование писем на почте, Genmoji, доступ к GPT-4o, и многое другое. Apple заявляет, что ее генеративный ИИ отличается тем, что персонализируется под ваш индивидуальный контекст, сохраняя при этом конфиденциальность.

Apple Intelligence работает только на новейших смартфонах, планшетах и компьютерах Mac. Это iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также на iPad или Mac с чипами M1 или более новых версий, и только тогда, когда их язык будет установлен на английский. Функции начнут внедряться этой осенью в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia. Для iPhone 16 они будут доступны уже из коробки.

Подробнее о функциях

Apple заявила, что ее функции искусственного интеллекта будут выполнять действия между приложениями. То есть вы можете переносить сгенерированный контент сразу в другие приложения, а также выполнять различные действия "ссылаясь на одно приложение, чтобы выполнить действие в другом". Например, попросить воспроизвести подкаст, который вам прислал друг. Большую часть этого возьмет на себя новый голосовой ассистент Siri.

Siri становится умнее благодаря искусственному интеллекту

Когда вы вызываете Siri, она будет иметь "экранную осведомленность", то есть сможет понимать, что происходит на экране и о чем вы спрашиваете. Судя по всему, пока эта возможность будет работать с ограниченным количеством приложений, но компания обещает, что со временем перечень будет расширяться, включая как собственные приложения от Apple, так и любые от других разработчиков.

Также теперь вы сможете печатать для Siri, а не только разговаривать.

Компания говорит, что многие функции будут работать на устройстве, где это возможно, для обеспечения лучшей конфиденциальности данных. Но когда вы попросите что-то сложнее, ваше устройство перенаправит запрос на серверы.

Генерирование изображений

Более подробно об этой конкретной интеграции мы рассказали в отдельном материале , посвященном искусственному интеллекту в Siri.

Создание изображений является одним из главных столпов Apple Intelligence, и Apple называет его Image Playground. Хотя вы сможете получить доступ к инструментам Image Playground из таких программ, как Сообщения, Заметки и Keynote, Apple также создала специальное приложение Image Playground, который выйдет этой осенью.



Image Playground / Фото Apple

В Image Playground все начинается с выбора стиля изображения. Функция поддерживает три стиля:

Анимация.

Иллюстрация.

Эскиз.

Отсюда вы можете исследовать ряд концепций для изображений, используя существующие категории, такие как аксессуары, темы, места и костюмы, но, судя по всему, возможности генерирования изображений в реалистичном стиле не будет.

Следующий шаг — ввести описание того, что вы ожидаете получить. Если вы хотите включить в изображение кого-то из ваших знакомых, можете выбрать их из вашей библиотеки фотографий.

Вся генерация в Image Playground происходит на устройстве. Как только вы создали изображение в Image Playground, его можно легко сохранить в приложениях "Фотографии" или "Файлы" или экспортировать в другое приложение, чтобы поделиться с другими.



Создание аватара реального человека в космическом стиле на основе фотографии / Фото Apple

Apple позволит разработчикам получить доступ к API для включения Image Playground в свои собственные приложения.

Genmoji

Apple также запускает Genmoji – новую функцию, которая будет генерировать смайлики (эмодзи), которых нет в обычном списке.

Мы все наверняка сталкивались с ситуацией, когда хотели отправить смайлик для какой-то особой ситуации, но нужного не нашлось. Благодаря iOS 18 компания Apple оставит эту проблему в прошлом. Genmoji позволяет создавать новые эмодзи специально для вас. Все что вам нужно сделать, это ввести то, что вы ищете, и iOS 18 представит вам новосозданный эмодзи для использования.

Поскольку эмодзи на самом деле являются символами юникода, которые работают на разных платформах, Apple Genmoji технически не будет работать так же, как другие эмодзи, поскольку если бы это было так, они бы не отображались должным образом на устройствах, не принадлежащих Apple. Вместо этого Apple создает Genmoji как изображение. Для пользователей это не будет иметь большого значения, но это техническая деталь, на которую стоит обратить внимание.

Genmoji будет замечательным инструментом для выражения различных эмоций, которые эмодзи сейчас не охватывают.



Функция Genmoji / Фото Apple

Apple внедряет искусственный интеллект в приложение "Фотографии"

Вы уже можете искать конкретные объекты, изображенные на фото в вашей библиотеке. Например, вам надо найти снимки, где вы на карусели, но это было так давно, что с тех пор было сделано тысячи других фотографий. Чтобы не листать все эти горы контента, просто опишите, что надо найти, обычными словами.

Также появляется функция, похожая на "Волшебную резинку" от Google, которая позволит удалять нежелательные объекты с фото, замещая фон с помощью ИИ.

Генерирование теста

Конечно, не могла компания обойтись и без генерирования теста. Вы сможете создавать его с нуля по запросу в различных тестовых программах Apple или сторонних разработчиков, мессенджерах, приложениях почты и других, а также перефразировать и суммировать (резюмировать).



Генерирование текста / Фото Apple

Соглашение Apple с OpenAI

Понятно, что все это должно работать на какой-то языковой модели, и это будет GPT-4o от OpenAI, которая лежит в основе ChatGPT. Apple заявляет, что спросит вашего разрешения, прежде чем отправлять вопросы, документы или фотографии в ChatGPT, и после того, как он ответит, Siri предоставит вам свои ответы.

Компания говорит, что начинает с лучшего чат-бота, но впоследствии будет поддерживать и другие модели искусственного интеллекта. Так, Крейг Федериги рассказал, что Apple надеется добавить Google Gemini и другие модели ИИ в iOS 18 впоследствии.

Мы думаем, что в конечном итоге люди будут отдавать предпочтение определенным моделям, которые они хотят использовать, возможно, тем, которые прекрасно подходят для творческого письма, или тем, которые они предпочитают для кодирования. Поэтому мы хотим дать возможность пользователям, в конце концов, выбрать модель по собственному желанию,

– говорит Федериги, старший вице-президент по разработке программного обеспечения Apple.

Поэтому в будущем мы можем рассчитывать на интеграцию с различными моделями, такими как Google Gemini. Конкретных анонсов пока не делают, но компания говорит, что это то направление, в котором она будет двигаться.

Компания также заявляет, что ChatGPT будет скрывать IP-адреса. Согласно договору, OpenAI также не будет хранить запросы пользователей. Наконец, хотя вам не нужно будет создавать учетную запись или платить за ChatGPT, Apple заявляет, что подписчики могут подключить свои учетные записи для использования платных функций в рамках встроенных интеграций. OpenAI опубликовала такую же информацию на своем сайте.

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Private Cloud Compute

Для того, что достичь максимальной приватности, Apple запускает серверную инфраструктуру, на которой будут работать самые сложные функции, которые не могут быть выполнены на устройстве, а требуют работы на серверах. Это называется Private Cloud Compute. Apple заявляет, что это позволит более мощным генеративным моделям искусственного интеллекта обрабатывать ваши данные, не нарушая при этом конфиденциальности. При этом ваши данные никогда не хранятся и не становятся доступными для Apple при использовании Private Cloud Compute.

Компания позволит независимым экспертам проверять код, работающий на ее серверах, чтобы они могли удостовериться, что Apple не имеет доступа к данным пользователей.