Новые функции в iOS 18, призваны улучшить пользовательский опыт благодаря передовым возможностям искусственного интеллекта, но по мнению Маска, это "неприемлемые нарушения безопасности".
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Что не понравилось Маску
Интеграция ChatGPT в iOS 18 дает пользователям возможность использовать искусственный интеллект для таких задач, как создание изображений, помощь в написании текстов, поиск информации на устройстве и в интернете и немало других возможностей.
В частности, пользователи могут делегировать свои запросы Siri в ChatGPT, что будет способствовать более беспрепятственному взаимодействию с их устройствами. Однако эта дополнительная функция вызвала значительное беспокойство у Маска.
Реакция Маска на интеграцию была быстрой и жесткой. Он пригрозил запретить использование устройств Apple во всех своих компаниях, включая Tesla, SpaceX и X.
В своем заявлении Маск выразил беспокойство по поводу безопасности, предположив, что использование устройств Apple может представлять риск для конфиденциальной информации и операций на его предприятиях.
Кроме того, Маск предложил строгие меры для посетителей своих компаний, указав, что они должны будут сдавать свои телефоны Apple при входе. Эти устройства будут храниться в клетке Фарадея – конструкции, предназначенной для блокировки электромагнитных полей, что эффективно предотвращает любую потенциальную передачу или утечку данных.
Что Apple говорит о безопасности Siri
Несмотря на беспокойство Маска, Apple отметила, что интеграция ChatGPT в iOS 18 строго контролируется разрешениями пользователей, которые должны согласиться на использование функций искусственного интеллекта, что повторяет процесс загрузки приложения ChatGPT с App Store. Основным отличием является дополнительное удобство прямого доступа через операционную систему.
Apple также предлагает различные уровни доступа к функциям ChatGPT, начиная от бесплатного уровня с базовыми возможностями и заканчивая подпиской на ChatGPT Plus, которая обеспечивает расширенную функциональность.
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Компания заверила пользователей, что придерживается строгих стандартов конфиденциальности и безопасности, и эта позиция может уменьшить некоторые беспокойства, высказанные корпоративными клиентами. Кроме того, организации, которые используют средства управления мобильными устройствами (MDM) от Apple, могут ограничить использование ChatGPT и других функций искусственного интеллекта при необходимости.