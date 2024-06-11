Нові функції в iOS 18, покликані покращити користувацький досвід завдяки передовим можливостям штучного інтелекту, але на думку Маска, це "неприйнятні порушення безпеки".

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Що не сподобалося Маску

Інтеграція ChatGPT в iOS 18 дає користувачам змогу використовувати штучний інтелект для таких завдань, як створення зображень, допомога в написанні текстів, пошук інформації на пристрої та в інтернеті і чимало інших можливостей.

Зокрема, користувачі можуть делегувати свої запити Siri до ChatGPT, що сприятиме більш безперешкодній взаємодії з їхніми пристроями. Однак ця додаткова функція викликала значне занепокоєння у Маска.

До речі, дізнатися більше про те, як працюватиме оновлена Siri на смартфонах, комп'ютерах та планшетах Apple, можна з нашого детального матеріалу.

Реакція Маска на інтеграцію була швидкою і жорсткою. Він пригрозив заборонити використання пристроїв Apple у всіх своїх компаніях, включаючи Tesla, SpaceX і X.

У своїй заяві Маск висловив занепокоєння з приводу безпеки, припустивши, що використання пристроїв Apple може становити ризик для конфіденційної інформації та операцій на його підприємствах.

Крім того, Маск запропонував суворі заходи для відвідувачів своїх компаній, вказавши, що вони повинні будуть здавати свої телефони Apple при вході. Ці пристрої будуть зберігатися в клітці Фарадея – конструкції, призначеній для блокування електромагнітних полів, що ефективно запобігає будь-якій потенційній передачі або витоку даних.

Що Apple каже про безпеку Siri

Попри занепокоєння Маска, Apple наголосила, що інтеграція ChatGPT в iOS 18 суворо контролюється дозволами користувачів, які повинні погодитися на використання функцій штучного інтелекту, що повторює процес завантаження програми ChatGPT з App Store. Основною відмінністю є додаткова зручність прямого доступу через операційну систему.

Apple також пропонує різні рівні доступу до функцій ChatGPT, починаючи від безкоштовного рівня з базовими можливостями і закінчуючи підпискою на ChatGPT Plus, яка забезпечує розширену функціональність.

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Компанія запевнила користувачів, що дотримується суворих стандартів конфіденційності та безпеки, і ця позиція може зменшити деякі занепокоєння, висловлені корпоративними клієнтами. Крім того, організації, які використовують засоби управління мобільними пристроями (MDM) від Apple, можуть обмежити використання ChatGPT та інших функцій штучного інтелекту за необхідності.