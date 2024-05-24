Это будет что-то действительно свежее

Новые модели MacBook Air и MacBook Pro не так давно подверглись значительному обновлению дизайна, но, похоже, у компании появился дополнительный сегмент, который она хочет исследовать. Согласно сообщениям известного аналитика Минг-Чи Куо, Apple, возможно, работает над новыми сложными моделями своего ноутбука. Гибкие дисплеи будут использовать от LG.

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Куо поделился своими прогнозами, подробно описав, чего нам следует ожидать от будущих сложных устройств. Ноутбук, по его мнению, будет доступен в двух вариантах: с диагональю экрана по его мнению будет доступен в двух вариантах: с диагональю экрана 18,8 дюйма і 20,2 дюйма, что напоминает нынешний подход компании к MacBook Pro, когда она предложила два варианта устройства с разными спецификациями.

Хотя сейчас на рынке смартфонов существует несколько вариантов сборки, главной проблемой для Apple и ее будущих продуктов является сгиб экрана. Сейчас это одна из главных причин, почему пользователи не очень активно переходят на такие устройства, поскольку сгибы придают им не слишком прочного вида и к тому же часто видимы, когда вы раскрываете ваш смартфон. Однако Apple ищет решение этой проблемы с помощью дорогостоящих компонентов, которые позволят полностью устранить складку на складном MacBook.

Это означает, что будущий ноутбук будет недешевым, чтобы оправдать тяжелые исследования, которые пошли на разработку устройства, который опередит конкурентов (если, конечно, кто не выпустит что-то подобное раньше). В конце концов, любая технология не сразу стандартизируется. Она удешевляется со временем, после чего устройства можно выпускать по сниженной цене. Поэтому вполне можно предположить, что складной MacBook может стоить столько же, сколько Vision Pro.

Компания будет использовать в машинах свою серию чипов M5, которая потенциально будет основана на 2-нанометровом техпроцессе TSMC.

По словам Минг-Чи Куо, Apple отгрузит более миллиона единиц складного MacBook, и после того, как технология приобретет популярность, можно ожидать дальнейшего роста продаж.

Пока что у Куо нет предположений относительно того, будут ли экраны покрывать всю площадь обеих внутренних панелей, или оставят снизу место для трекпада. Очевидно, что такие ноутбуки не будут иметь физической клавиатуры, а вместо этого будут опираться на программную, которая будет появляться на экране при необходимости. Она сможет меняться, зависимости от открытой программы и ваших пожеланий, в отличие от физических кнопок.

Apple может анонсировать эти устройства одновременно со складными iPhone или в течение того же квартала. Массовое производство и поступление в продажу ожидаются в 2025 году.