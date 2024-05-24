Це буде щось дійсно свіже

Нові моделі MacBook Air та MacBook Pro не так давно зазнали значного оновлення дизайну, але, схоже, у компанії з'явився додатковий сегмент, який вона хоче дослідити. Згідно з повідомленнями відомого аналітика Мінг-Чі Куо, Apple, можливо, працює над новими складними моделями свого ноутбука. Гнучкі дисплеї використовуватимуть від LG.

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Куо поділився своїми прогнозами, детально описавши, чого нам слід очікувати від майбутніх складних пристроїв. Ноутбук, на його думку, буде доступний у двох варіантах: з діагоналлю екрана 18,8 дюйма і 20,2 дюйма, що нагадує нинішній підхід компанії до MacBook Pro, коли вона запропонувала два варіанти пристрою з різними специфікаціями.

Хоча зараз на ринку смартфонів існує кілька варіантів складання, головною проблемою для Apple та її майбутніх продуктів є згин екрана. Наразі це одна з головних причин, чому користувачі не дуже активно переходять на такі пристрої, оскільки згини надають їм не надто міцного вигляду і до того ж часто видимі, коли ви розкриваєте ваш смартфон. Однак Apple шукає рішення цієї проблеми за допомогою дорогих компонентів, які дозволять повністю усунути складку на складаному MacBook.

Це означає, що майбутній ноутбук буде недешевим, щоб виправдати важкі дослідження, які пішли на розробку пристрою, який випередить конкурентів (якщо, звісно, хто не випустить щось подібне раніше). Зрештою, будь-яка технологія не одразу стандартизується. Вона здешевлюється з часом, після чого пристрої можна випускати зі зниженою ціною. Тож цілком можна припустити, що складаний MacBook може коштувати стільки ж, скільки Vision Pro.

Компанія буде використовувати в машинах свою серію чипів M5, яка потенційно буде заснована на 2-нанометровому техпроцесі TSMC.

За словами Мінг-Чі Куо, Apple відвантажить більше мільйона одиниць складного MacBook, і після того, як технологія набуде популярності, можна очікувати подальшого зростання продажів.

Поки що у Куо немає припущень щодо того, чи будуть екрани покривати всю площу обох внутрішніх панелей, чи залишать знизу місце для трекпада. Очевидно, що такі ноутбуки не матимуть фізичної клавіатури, а натомість опиратимуться на програмну, яка з'являтиметься на екрані за потреби. Вона зможе змінюватися, залежно від відкритої програми та ваших побажань, на відміну від фізичних кнопок.

Apple може анонсувати ці пристрої одночасно зі складними iPhone або протягом того ж кварталу. Масове виробництво і надходження в продаж очікуються у 2025 році.