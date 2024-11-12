Apple хотела зарегистрировать в Украине торговую марку "Яблоко", но получила отказ

Министерство экономики Украины опубликовало решение по апелляции, которую подала компания Apple относительно отказа, полученного еще в 2021 году. Тогда американский бренд хотел зарегистрировать торговую марку "Яблоко", но не смог этого сделать, поскольку таких в Украине уже было аж две в разных сферах деятельности. Попытка пересмотреть решение не привела к желаемым результатам. Вот детали.

Детали решения

Впервые Apple подала заявку на регистрацию торговой марки в 2017 году. В декабре 2021 года ей впервые отказали. Впоследствии появилось обжалование, которое получило решение только 25 сентября 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на документ Апелляционной палаты Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций.

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Как указано в решении, марки "Яблоко" были зарегистрированы в Украине в 2004 и 2011 годах сначала крымской компанией, продававшей овощи и на момент апелляции уже не работавшей, а затем другой предпринимательницей, которая, судя по всему, после регистрации так и не начала использовать свой бренд на практике. Таким образом Apple подчеркивала, что сфера деятельности всех торговых марок не пересекается и не будет запутывать потребителей.

Однако после повторной экспертизы Apple снова получила отказ. Апелляционная палата ссылается на тождество марок, поскольку они звучат и выглядят на практике одинаково, хотя и имеют каждая свой шрифт написания.

Пока неизвестно, будет ли Apple пробовать снова. Для чего ей нужна русскоязычная марка в Украине, также непонятно. Однако хорошо известно, что Apple часто регистрирует и патентует то, что не собирается воплощать в жизнь. Это делается лишь для того, чтобы помешать конкурентам использовать ту или иную идею в будущем.

Компания начала официально завозить свою продукцию в Украину только в 2021 году, когда открыла представительство. Поэтому зачем ей было в 2017 году регистрировать такую марку, сказать трудно. Сейчас ее устройства продаются под общеизвестным брендом "Apple". Даже если бы она смогла получить регистрацию бренда "Яблоко", то буквально невозможно представить, чтобы она начала продавать свои устройства с таким названием, жертвуя своей узнаваемостью.