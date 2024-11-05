Когда может выйти iOS 18.2

Будущая версия iOS 18.2 станет значительным обновлением, учитывая количество функций, которые оно добавит к моделям iPhone 15 Pro и всей линейки iPhone 16. Главный инсайдер Apple Марк Гурман выпустил традиционную колонку Power On, в которой рассказал, что релиз основных функций Apple Intelligence состоится в первую неделю декабря, а не ближе к концу года, как ожидалось ранее, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Bloomberg.

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Ранее мы уже слышали от самой компании, что обновление выйдет в определенный момент в декабре, но она не называла точных временных рамок релиза. Поэтому пользователям остается только ожидать.

iOS 18.2 будет содержать значительно больше функций ИИ, чем те, что мы уже увидели, но владельцы iPhone и других устройств компании больше всего ждут интеграцию ChatGPT с Siri. Голосовой ассистент годами критиковали за отставание от основных конкурентов, но теперь его прокачают искусственным интеллектом, сделав его намного умнее. Таким образом он сможет конкурировать с голосовым ассистентом Gemini, который ранее был известен как "Google Ассистент".