Коли може вийти iOS 18.2

Майбутня версія iOS 18.2 стане значним оновленням, враховуючи кількість функцій, які воно додасть до моделей iPhone 15 Pro та всієї лінійки iPhone 16. Головний інсайдер Apple Марк Гурман випустив традиційну колонку Power On, у якій розповів, що реліз основних функцій Apple Intelligence відбудеться в перший тиждень грудня, а не ближче до кінця року, як очікувалося раніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Bloomberg.

Дивіться також Перші функції Apple Intelligence відтепер доступні в iOS 18․1, але не для всіх

Раніше ми вже чули від самої компанії, що оновлення вийде в певний момент у грудні, але вона не називала точних часових рамок релізу. Тож користувачам лишається тільки очікувати.

iOS 18.2 міститиме значно більше функцій ШІ, ніж ті, що ми вже побачили, але власники iPhone та інших пристроїв компанії найбільше чекають на інтеграцію ChatGPT з Siri. Голосовий асистент роками критикували за відставання від основних конкурентів, але тепер його прокачають штучним інтелектом, зробивши його набагато розумнішим. Таким чином він зможе конкурувати з голосовим асистентом Gemini, який раніше був відомий як "Google Асистент".