Деталі рішення

Уперше Apple подала заявку на реєстрацію торгівельної марки у 2017 році. У грудні 2021 року їй уперше відмовили. Згодом з'явилося оскарження, яке отримало рішення лише 25 вересня 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на документ Апеляційної палати Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій.

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Як вказано в рішенні, марки "Яблоко" були зареєстровані в Україні у 2004 і 2011 роках спочатку кримською компанією, що продавала городину й на момент апеляції вже не працювала, а потім іншою підприємицею, яка, судячи з усього, після реєстрації так і не почала використовувати свій бренд на практиці. Таким чином Apple наголошувала на тому, що сфера діяльності всіх торгівельних марок не перетинається й не буде заплутувати споживачів.

Однак після повторної експертизи Apple знову отримала відмову. Апеляційна палата посилається на тотожність марок, оскільки вони на практиці звучать однаково та мають однаковий вигляд, хоча й мають кожна свій шрифт написання.

Наразі невідомо, чи буде Apple пробувати знову. Для чого їй потрібна російськомовна марка в Україні, також незрозуміло. Однак добре відомо, що Apple часто реєструє та патентує те, що не збирається втілювати в життя. Це робиться лише для того, щоб перешкодити конкурентам використати ту чи іншу ідею в майбутньому.

Компанія почала офіційно завозити свою продукцію в Україну лише у 2021 році, коли відкрила представництво. Тож навіщо їй було у 2017 році реєструвати таку марку, сказати важко. Зараз її пристрої продаються під загальновідомим брендом "Apple". Навіть якби вона змогла отримати реєстрацію бренду "Яблоко", то буквально неможливо уявити, щоб вона почала продавати свої пристрої з такою назвою, жертвуючи своєю впізнаваністю.