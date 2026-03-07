Apple снимает с производства сразу 15 гаджетов – что именно исчезнет с полок магазинов

После большой волны анонсов Apple не только представила новые гаджеты, но и обновила свою продуктовую линейку. Вместе с появлением новых iPhone, iPad, Mac и мониторов компания прекратила производство сразу 15 устройств, некоторые из которых были на рынке еще с 2019 года.

Apple официально прекратила производство и продажу сразу 15 продуктов. Часть из них появилась только в прошлом году или даже в 2025 году, но уже уступила место более новым моделям, рассказывает Macrumors.

Что Apple перестала производить и продавать?

В список устройств, которые исчезли из официальной линейки Apple, вошли:

iPhone 16e с процессором A18 (2025);

iPad Air 11 дюймов с чипом M3 (2025);

iPad Air 13 дюймов с чипом M3 (2025);

MacBook Air 13 дюймов с процессором M4 (2025);

MacBook Air 15 дюймов с процессором M4 (2025);

MacBook Pro 14 дюймов с процессором M5 и накопителем 512 ГБ (2025);

MacBook Pro 14 дюймов с чипом M4 Pro (2024);

MacBook Pro 16 дюймов с чипом M4 Pro (2024);

MacBook Pro 14 дюймов с процессором M4 Max (2024);

MacBook Pro 16 дюймов с процессором M4 Max (2024);

Mac Studio с процессором M3 Ultra и памятью 512 ГБ (2025);

монитор Studio Display с чипом A13 Bionic (2022);

профессиональный монитор Pro Display XDR (2019);

подставка Pro Stand для Pro Display XDR (2019);

адаптер крепления VESA для Pro Display XDR (2019).

Таким образом Apple фактически полностью очистила свою линейку от предыдущих поколений некоторых устройств и одновременно завершила историю нескольких продуктов, которые продавались много лет.

Впрочем, для покупателей эти модели еще не исчезли полностью. Многие из них сейчас доступны у крупных ритейлеров, часто со значительными скидками – продавцы распродают складские остатки.

Что нового показала Apple?

На этой неделе Apple показала сразу десять новых продуктов. Среди главных новинок – смартфон iPhone 17e, обновленные планшеты iPad Air с процессором M4, новые ноутбуки MacBook Air на базе чипа M5, а также профессиональные MacBook Pro с более мощными процессорами M5 Pro и M5 Max.

Кроме того, компания представила два новых монитора Studio Display и совершенно новый ноутбук MacBook Neo, который позиционируют как более доступное устройство в семействе Mac.