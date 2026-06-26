Apple удалила все приложения российского VK из App Store
Компания Apple провела масштабную чистку своего магазина приложений, удалив основные продукты российского технологического сектора. Под блокировку попали сервисы холдинга VK, среди которых популярные социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также почтовый клиент Mail.ru.
Всего со страниц App Store исчезли 16 программных продуктов, принадлежавших этой компании. Об этом пишет издание 9to5Mac.
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Большая уборка в App Store
Помимо основных платформ, пользователи лишились доступа к таким сервисам, как "Дзен", VK Video, "VK Мессенджер", VK Music и VK Dating. Хотя представители Apple официально не раскрыли причины этого конкретного шага, они подчеркнули, что компания всегда соблюдает законодательство стран, в которых работает, и выполняет требования, касающиеся санкций.
Стоит отметить, что генеральный директор VK Владимир Кириенко находится под персональными санкциями Европейского Союза, Великобритании и США. Его отец, Сергей Кириенко, занимает должность первого заместителя главы администрации президента РФ.
Мы расцениваем эти действия Apple в отношении российских пользователей как абсолютно необоснованные и неприемлемые,
– прокомментировали в официальном заявлении представители холдинга VK.
В компании добавили, что уже установленные приложения продолжают работать на устройствах пользователей, однако они больше не будут получать обновления. Самой большой проблемой для владельцев iPhone станет отсутствие push-уведомлений, которые Apple автоматически отключает для удаленных приложений. Это существенно ограничивает функциональность и полезность мессенджеров и социальных сетей, превращая их в статичные инструменты.
Конфликт вокруг "национального мессенджера"
Ситуация с VK стала лишь продолжением более широкого противостояния. В начале июня 2026 года из App Store исчез мессенджер MAX, который в России продвигают как национальную цифровую платформу. Российские власти обязали производителей смартфонов и планшетов предустанавливать это приложение на все устройства, продаваемые в стране. Apple удалила MAX ещё 3 июня, объяснив это необходимостью соблюдения правил экспортного контроля и санкционных ограничений.
Удаление MAX стало серьёзным ударом по стратегии технологического суверенитета РФ. В июне 2025 года российское руководство подписало закон о создании единой цифровой платформы на базе этого мессенджера, интегрированной с государственными услугами. Правозащитники предполагают, что такая система позволила бы государству значительно расширить возможности слежки за гражданами.
Реакция Кремля и ультиматумы
Официальная Москва мгновенно отреагировала на действия технологического гиганта из Купертино. Пресс-секретарь Кремля заявил, что соответствующие органы обратятся непосредственно к корпорации за разъяснениями. Он также намекнул на возможность полного прекращения сотрудничества с Apple в случае отсутствия конструктивного ответа.
Если такие объяснения не будут предоставлены, нам придётся сделать соответствующие выводы относительно продолжения любого сотрудничества с этой компанией,
– заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует Reuters.
Он также посоветовал активным пользователям, недовольным решением Apple, просто переходить на устройства с операционной системой Android, где приложения холдинга VK по-прежнему доступны через Google Play.
Скрытые банковские приложения
Параллельно с удалением официальных сервисов VK Apple продолжает борьбу с российскими банками, которые пытаются обойти санкции.
- Недавно в американском сегменте App Store появились приложения Toastmas и Family Online, которые маскировались под инструменты для организаторов мероприятий. На самом деле же они оказались клиентами для подсанкционного Т-Банка (бывший "Тинькофф"). Оба приложения успели подняться в верхние строчки чартов популярности, прежде чем модераторы Apple их обнаружили и удалили.
- Подобная история произошла ранее в июне с приложением "Сириус", которое маскировалось под таймер для работы по методу Помодоро.
Последствия
Для России потеря присутствия в экосистеме Apple означает дальнейшую цифровую самоизоляцию. Несмотря на попытки создать собственный закрытый сегмент интернета, отсутствие поддержки на самых популярных мобильных платформах мира превращает российские сервисы в локальные инструменты с ограниченным доступом к современным технологиям уведомлений и безопасности.