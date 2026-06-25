Каким будет первый складной iPhone Ultra?

Как пишет издание Gizmochina, гибкий iPhone Ultra должен дебютировать в конце 2026 года вместе с линейкой iPhone 18 Pro. Благодаря утечкам мы уже знаем ключевые характеристики будущего суперфлагмана.

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Какие характеристики мы ожидаем увидеть в iPhone Ultra:

Рекордная тонкость: в разложенном виде толщина корпуса составит всего 4,5 мм (самый тонкий показатель на рынке), а в сложенном – около 9,5 мм.

в разложенном виде толщина корпуса составит всего 4,5 мм (самый тонкий показатель на рынке), а в сложенном – около 9,5 мм. Материалы и дизайн: прочная рама из титана и алюминия. Кнопки регулировки громкости перенесут на верхнюю грань. На старте продаж устройство может быть доступно только в белом цвете.

прочная рама из титана и алюминия. Кнопки регулировки громкости перенесут на верхнюю грань. На старте продаж устройство может быть доступно только в белом цвете. Дисплеи без складок: внутренний гибкий OLED-экран получит диагональ 7,8 дюйма. Благодаря шарниру из жидкого металла и гибкого полимера складка в месте сгиба будет практически незаметной. Внешний дисплей будет иметь диагональ 5,5 дюйма с вырезом Dynamic Island.

внутренний гибкий OLED-экран получит диагональ 7,8 дюйма. Благодаря шарниру из жидкого металла и гибкого полимера складка в месте сгиба будет практически незаметной. Внешний дисплей будет иметь диагональ 5,5 дюйма с вырезом Dynamic Island. Мощное "железо": процессор A20 Pro (изготовленный по передовому 2-нанометровому технологическому процессу TSMC), 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и фирменный модем Apple C2.

процессор A20 Pro (изготовленный по передовому 2-нанометровому технологическому процессу TSMC), 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и фирменный модем Apple C2. Камеры и биометрия: из-за сверхтонего корпуса Apple откажется от Face ID – сканер Touch ID будет встроен в кнопку питания. Основная камера получит всего два модуля по 48 Мп (широкоугольный и сверхширокоугольный), поскольку для телеобъектива просто не хватило места.

из-за сверхтонего корпуса Apple откажется от Face ID – сканер Touch ID будет встроен в кнопку питания. Основная камера получит всего два модуля по 48 Мп (широкоугольный и сверхширокоугольный), поскольку для телеобъектива просто не хватило места. Особенности программного обеспечения: в развернутом состоянии интерфейс iOS полностью адаптируется под пропорции iPad mini. Пользователи смогут запускать два приложения одновременно (split screen) и пользоваться боковой панелью быстрого доступа.

Ожидается, что цена базовой версии iPhone Ultra на 256 ГБ составит от 1999 до 2300 долларов.



Первый гибкий iPhone Ultra получит рекордно тонкий корпус / Фото Gizmochina

Что уже известно об iPhone Ultra 2?

Хотя первая модель еще не вышла, Apple уже внутренне подтвердила разработку второго поколения. Главным отличием iPhone Ultra 2 станет более широкий складной экран. При этом сама технология гибкой матрицы останется прежней – компания планирует использовать те же решения, что и в первой версии.

Кризис линейки iPhone Air: почему проект под угрозой?

Если в сегменте гибких устройств царит оптимизм, то эксперимент Apple с ультратонкими смартфонами терпит крах. Первый iPhone Air продемонстрировал крайне низкие продажи – менее 700 000 активаций. Из-за этого производство модели якобы полностью остановили, а заказы у поставщиков компонентов сократили на 80%.

Несмотря на неудачу, Apple попытается исправить ситуацию. В первом квартале 2027 года компания планирует выпустить iPhone Air 2, который получит более большой экран и вторую камеру на задней панели.

Будущее всей линейки ультратонких устройств полностью зависит от успеха второй модели. Разработку iPhone Air 3 ещё не начинали. Если iPhone Air 2 не покажет хороших продаж, Apple может навсегда закрыть это направление.