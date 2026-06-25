Каким будет первый складной iPhone Ultra?

Как пишет издание Gizmochina, гибкий iPhone Ultra должен дебютировать в конце 2026 года вместе с линейкой iPhone 18 Pro. Благодаря утечкам мы уже знаем ключевые характеристики будущего суперфлагмана.

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Какие характеристики мы ожидаем увидеть в iPhone Ultra:

  • Рекордная тонкость: в разложенном виде толщина корпуса составит всего 4,5 мм (самый тонкий показатель на рынке), а в сложенном – около 9,5 мм.
  • Материалы и дизайн: прочная рама из титана и алюминия. Кнопки регулировки громкости перенесут на верхнюю грань. На старте продаж устройство может быть доступно только в белом цвете.
  • Дисплеи без складок: внутренний гибкий OLED-экран получит диагональ 7,8 дюйма. Благодаря шарниру из жидкого металла и гибкого полимера складка в месте сгиба будет практически незаметной. Внешний дисплей будет иметь диагональ 5,5 дюйма с вырезом Dynamic Island.
  • Мощное "железо": процессор A20 Pro (изготовленный по передовому 2-нанометровому технологическому процессу TSMC), 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и фирменный модем Apple C2.
  • Камеры и биометрия: из-за сверхтонего корпуса Apple откажется от Face ID – сканер Touch ID будет встроен в кнопку питания. Основная камера получит всего два модуля по 48 Мп (широкоугольный и сверхширокоугольный), поскольку для телеобъектива просто не хватило места.
  • Особенности программного обеспечения: в развернутом состоянии интерфейс iOS полностью адаптируется под пропорции iPad mini. Пользователи смогут запускать два приложения одновременно (split screen) и пользоваться боковой панелью быстрого доступа.

Ожидается, что цена базовой версии iPhone Ultra на 256 ГБ составит от 1999 до 2300 долларов.

Складной iPhone Ultra
Первый гибкий iPhone Ultra получит рекордно тонкий корпус / Фото Gizmochina

Что уже известно об iPhone Ultra 2?

Хотя первая модель еще не вышла, Apple уже внутренне подтвердила разработку второго поколения. Главным отличием iPhone Ultra 2 станет более широкий складной экран. При этом сама технология гибкой матрицы останется прежней – компания планирует использовать те же решения, что и в первой версии.

Кризис линейки iPhone Air: почему проект под угрозой?

Если в сегменте гибких устройств царит оптимизм, то эксперимент Apple с ультратонкими смартфонами терпит крах. Первый iPhone Air продемонстрировал крайне низкие продажи – менее 700 000 активаций. Из-за этого производство модели якобы полностью остановили, а заказы у поставщиков компонентов сократили на 80%.

Несмотря на неудачу, Apple попытается исправить ситуацию. В первом квартале 2027 года компания планирует выпустить iPhone Air 2, который получит более большой экран и вторую камеру на задней панели.

Будущее всей линейки ультратонких устройств полностью зависит от успеха второй модели. Разработку iPhone Air 3 ещё не начинали. Если iPhone Air 2 не покажет хороших продаж, Apple может навсегда закрыть это направление.