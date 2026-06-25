Яким буде перший складаний iPhone Ultra?

Як пише видання Gizmochina, гнучкий iPhone Ultra має дебютувати наприкінці 2026 року разом із лінійкою iPhone 18 Pro. Завдяки витокам ми вже знаємо ключові характеристики майбутнього суперфлагмана.

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Які характеристики ми очікуємо побачити в iPhone Ultra:

Рекордна тонкість: у розкладеному вигляді товщина корпусу становитиме всього 4,5 мм (найтонший показник на ринку), а у складеному – близько 9,5 мм.

у розкладеному вигляді товщина корпусу становитиме всього 4,5 мм (найтонший показник на ринку), а у складеному – близько 9,5 мм. Матеріали та дизайн: міцна рама з титану та алюмінію. Кнопки регулювання гучності перенесуть на верхню грань. На старті продажів пристрій може бути доступний лише в білому кольорі.

міцна рама з титану та алюмінію. Кнопки регулювання гучності перенесуть на верхню грань. На старті продажів пристрій може бути доступний лише в білому кольорі. Дисплеї без складок: внутрішній гнучкий OLED-екран отримає діагональ 7,8 дюйма. Завдяки шарніру з рідкого металу та гнучкому полімеру складка на місці згину буде майже невидимою. Зовнішній дисплей матиме діагональ 5,5 дюйма з вирізом Dynamic Island.

внутрішній гнучкий OLED-екран отримає діагональ 7,8 дюйма. Завдяки шарніру з рідкого металу та гнучкому полімеру складка на місці згину буде майже невидимою. Зовнішній дисплей матиме діагональ 5,5 дюйма з вирізом Dynamic Island. Потужне залізо: процесор A20 Pro (виготовлений за передовим 2-нанометровим техпроцесом TSMC), 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 та фірмовий модем Apple C2.

процесор A20 Pro (виготовлений за передовим 2-нанометровим техпроцесом TSMC), 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 та фірмовий модем Apple C2. Камери та біометрія: через надтонкий корпус Apple відмовиться від Face ID – сканер Touch ID вбудують у кнопку живлення. Основна камера отримає лише два модулі по 48 Мп (ширококутний та надширококутний), оскільки для телеоб'єктива просто не вистачило місця.

через надтонкий корпус Apple відмовиться від Face ID – сканер Touch ID вбудують у кнопку живлення. Основна камера отримає лише два модулі по 48 Мп (ширококутний та надширококутний), оскільки для телеоб'єктива просто не вистачило місця. Особливості софту: у розгорнутому стані інтерфейс iOS повністю адаптується під пропорції iPad mini. Користувачі зможуть запускати два додатки одночасно (split screen) та користуватися бічною панеллю швидкого доступу.

Очікується, що ціна базової версії iPhone Ultra на 256 ГБ становитиме від 1999 до 2300 доларів.



Перший гнучкий iPhone Ultra отримає рекордно тонкий корпус / Фото Gizmochina

Що вже відомо про iPhone Ultra 2?

Хоча перша модель ще не вийшла, Apple вже внутрішньо підтвердила розробку другого покоління. Головною відмінністю iPhone Ultra 2 стане ширший складаний екран. Водночас сама технологія гнучкої матриці залишиться незмінною – компанія планує використовувати ті ж рішення, що й у першій версії.

Криза лінійки iPhone Air: чому проєкт під загрозою?

Якщо у сегменті гнучких пристроїв панує оптимізм, то експеримент Apple з ультратонкими смартфонами зазнає краху. Перший iPhone Air продемонстрував вкрай низькі продажі – менше 700 000 активацій. Через це виробництво моделі нібито повністю зупинили, а замовлення у постачальників компонентів скоротили на 80%.

Попри невдачу, Apple спробує виправити ситуацію. У першому кварталі 2027 року компанія планує випустити iPhone Air 2, який отримає більший екран і другу камеру на задній панелі.

Майбутнє всієї лінійки ультратонких пристроїв повністю залежить від успіху другої моделі. Розробку iPhone Air 3 ще не починали. Якщо iPhone Air 2 не покаже хороших продажів, Apple може назавжди закрити цей напрямок.