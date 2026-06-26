Всего со страниц App Store исчезли 16 программных продуктов, принадлежавших этой компании. Об этом пишет издание 9to5Mac.

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Большая уборка в App Store

Помимо основных платформ, пользователи лишились доступа к таким сервисам, как "Дзен", VK Video, "VK Мессенджер", VK Music и VK Dating. Хотя представители Apple официально не раскрыли причины этого конкретного шага, они подчеркнули, что компания всегда соблюдает законодательство стран, в которых работает, и выполняет требования, касающиеся санкций.

Стоит отметить, что генеральный директор VK Владимир Кириенко находится под персональными санкциями Европейского Союза, Великобритании и США. Его отец, Сергей Кириенко, занимает должность первого заместителя главы администрации президента РФ.

Мы расцениваем эти действия Apple в отношении российских пользователей как абсолютно необоснованные и неприемлемые,

– прокомментировали в официальном заявлении представители холдинга VK.

В компании добавили, что уже установленные приложения продолжают работать на устройствах пользователей, однако они больше не будут получать обновления. Самой большой проблемой для владельцев iPhone станет отсутствие push-уведомлений, которые Apple автоматически отключает для удаленных приложений. Это существенно ограничивает функциональность и полезность мессенджеров и социальных сетей, превращая их в статичные инструменты.

Конфликт вокруг "национального мессенджера"

Ситуация с VK стала лишь продолжением более широкого противостояния. В начале июня 2026 года из App Store исчез мессенджер MAX, который в России продвигают как национальную цифровую платформу. Российские власти обязали производителей смартфонов и планшетов предустанавливать это приложение на все устройства, продаваемые в стране. Apple удалила MAX ещё 3 июня, объяснив это необходимостью соблюдения правил экспортного контроля и санкционных ограничений.

Удаление MAX стало серьёзным ударом по стратегии технологического суверенитета РФ. В июне 2025 года российское руководство подписало закон о создании единой цифровой платформы на базе этого мессенджера, интегрированной с государственными услугами. Правозащитники предполагают, что такая система позволила бы государству значительно расширить возможности слежки за гражданами.

Реакция Кремля и ультиматумы

Официальная Москва мгновенно отреагировала на действия технологического гиганта из Купертино. Пресс-секретарь Кремля заявил, что соответствующие органы обратятся непосредственно к корпорации за разъяснениями. Он также намекнул на возможность полного прекращения сотрудничества с Apple в случае отсутствия конструктивного ответа.

Если такие объяснения не будут предоставлены, нам придётся сделать соответствующие выводы относительно продолжения любого сотрудничества с этой компанией,

– заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует Reuters.

Он также посоветовал активным пользователям, недовольным решением Apple, просто переходить на устройства с операционной системой Android, где приложения холдинга VK по-прежнему доступны через Google Play.

Скрытые банковские приложения

Параллельно с удалением официальных сервисов VK Apple продолжает борьбу с российскими банками, которые пытаются обойти санкции.

Недавно в американском сегменте App Store появились приложения Toastmas и Family Online, которые маскировались под инструменты для организаторов мероприятий. На самом деле же они оказались клиентами для подсанкционного Т-Банка (бывший "Тинькофф"). Оба приложения успели подняться в верхние строчки чартов популярности, прежде чем модераторы Apple их обнаружили и удалили.

Подобная история произошла ранее в июне с приложением "Сириус", которое маскировалось под таймер для работы по методу Помодоро.

Последствия

Для России потеря присутствия в экосистеме Apple означает дальнейшую цифровую самоизоляцию. Несмотря на попытки создать собственный закрытый сегмент интернета, отсутствие поддержки на самых популярных мобильных платформах мира превращает российские сервисы в локальные инструменты с ограниченным доступом к современным технологиям уведомлений и безопасности.