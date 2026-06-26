Загалом зі сторінок App Store зникли 16 програмних продуктів, що належали цій структурі. Про це пише видання 9to5Mac.

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Велике прибирання в App Store

Крім основних платформ, користувачі втратили доступ до таких сервісів, як "Дзен", VK Video, "VK Месенджер", VK Music та VK Dating. Хоча представники Apple офіційно не деталізували причини цього конкретного кроку, вони наголосили, що компанія завжди дотримується законодавства країн, де працює, і виконує вимоги щодо санкцій.

Варто зауважити, що генеральний директор VK Володимир Кірієнко перебуває під персональними санкціями Європейського Союзу, Великої Британії та США. Його батько, Сергій Кірієнко, займає посаду першого заступника керівника адміністрації президента РФ.

Ми розцінюємо ці дії Apple щодо російських користувачів як абсолютно необґрунтовані та неприйнятні,

– прокоментували в офіційній заяві представники холдингу VK.

У компанії додали, що вже встановлені додатки продовжують працювати на пристроях користувачів, проте вони більше не отримуватимуть оновлень. Найбільшою проблемою для власників iPhone стане відсутність push-повідомлень, які Apple автоматично відключає для видалених програм. Це суттєво обмежує функціональність і корисність месенджерів та соціальних мереж, перетворюючи їх на статичні інструменти.

Конфлікт навколо "національного месенджера"

Ситуація з VK стала лише продовженням ширшого протистояння. На початку червня 2026 року з App Store зник месенджер MAX, який у Росії просувають як національну цифрову платформу. Російська влада зобов'язала виробників смартфонів та планшетів попередньо встановлювати цей додаток на всі пристрої, що продають у країні. Apple видалила MAX ще 3 червня, пояснивши це необхідністю дотримання правил експортного контролю та санкційних обмежень.

Видалення MAX стало серйозним ударом по стратегії технологічного суверенітету РФ. У червні 2025 року російське керівництво підписало закон про створення єдиної цифрової платформи на базі цього месенджера, інтегрованої з державними послугами. Правозахисники припускають, що така система дозволила б державі значно розширити можливості стеження за громадянами.

Реакція Кремля та ультиматуми

Офіційна Москва відреагувала на дії технологічного гіганта з Купертіно миттєво. Речник Кремля заявив, що відповідні органи звернуться безпосередньо до корпорації за поясненнями. Він також натякнув на можливість повної зупинки співпраці з Apple у разі відсутності конструктивної відповіді.

Якщо такі пояснення не нададуть, нам потрібно буде зробити відповідні висновки щодо продовження будь-якої співпраці з цією компанією,

– заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує Reuters.

Він також порадив активним користувачам, які незадоволені рішенням Apple, просто переходити на пристрої з операційною системою Android, де додатки холдингу VK все ще доступні через Google Play.

Приховані банківські додатки

Паралельно з видаленням офіційних сервісів VK, Apple продовжує боротьбу з російськими банками, які намагаються обійти санкції.

Нещодавно в американському сегменті App Store з'явилися програми Toastmas та Family Online, які маскувалися під інструменти для організаторів заходів. Насправді ж вони виявилися клієнтами для підсанкційного Т-Банку (колишній "Тінькофф"). Обидва додатки встигли піднятися у верхні рядки чартів популярності, перш ніж модератори Apple їх виявили та видалили.

Подібна історія трапилася раніше в червні з додатком "Сіріус", який маскувався під таймер для роботи за методом Помодоро.

Наслідки

Для Росії втрата присутності в екосистемі Apple означає подальшу цифрову самоізоляцію. Попри спроби створити власний закритий сегмент інтернету, відсутність підтримки на найпопулярніших мобільних платформах світу робить російські сервіси локальними інструментами з обмеженим доступом до сучасних технологій сповіщень та безпеки.