В чем проблема

На самом деле многие просто не нашли подходящего применения для себя. Не все компании согласились адаптировать свои приложения для Vision Pro, поэтому это уменьшает полезность гарнитуры в повседневной жизни. Одной из сильных сторон технологии является ее способность погружать вас в замечательный виртуальный мир, в котором вы можете смотреть фильмы, как в кинотеатре с большим экраном. Компьютерные игры зато оставались слабой стороной. До сих пор. Недавний запуск должен это изменить, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление NVIDIA.

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Согласно заявлению компании, теперь сервис GeForce NOW будет работать с гарнитурами виртуальной реальности, такими как Meta Quest и Apple Vision Pro. Это дает пользователям доступ к более 2000 видеоигр – от небольших инди-проектов, до масштабных AAA-игр.

NVIDIA GeForce NOW – это облачный сервис, который позволяет играть в игры даже на самых слабых гаджетах, поскольку они запускаются на мощных серверах компании, а пользователи получают только картинку на свой экран. Таким образом, вы можете запустить, например, S.T.A.L.K.E.R. 2, Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong или сотни других на смартфоне, планшете, телевизоре или старом компьютере, потому что на самом деле вам нужен только монитор и быстрый интернет.

Apple Vision Pro выводит это на новый уровень, поскольку теперь вы можете получить огромный виртуальный экран прямо перед собой. Картинка подается на гарнитуру с серверов NVIDIA и проецируется на два высокотехнологичных дисплея, встроенные в корпус. GeForce NOW позволяет транслировать игры в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду со сверхшироким разрешением, доступным со сверхнизкой задержкой. Геймпады также поддерживаются.

Однако стоит отметить, что в этом случае вы не получите полноценный VR. Для игры в виртуальной реальности вам нужны специально разработанные для этого игры, которые будут охватывать все пространство вокруг вас, а таких сейчас нет. В случае GeForce NOW вы можете рассчитывать лишь на большой виртуальный экран в воздухе, размеры которого можно увеличивать по желанию.



Так будет выглядеть игра с Vision Pro и NVIDIA GeForce NOW / Фото Apple