У чому проблема

Насправді багато хто просто не знайшов підходящого застосування для себе. Не всі компанії погодилися адаптувати свої застосунки для Vision Pro, тому це зменшує корисність гарнітури в повсякденному житті. Однією з сильних сторін технології є її здатність занурювати вас у чудовий віртуальний світ, в якому ви можете дивитися фільми, наче в кінотеатрі з великим екраном. Комп'ютерні ігри натомість лишалися слабкою стороною. Дотепер. Нещодавній запуск повинен це змінити, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення NVIDIA.

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Згідно з заявою компанії, тепер сервіс GeForce NOW працюватиме з гарнітурами віртуальної реальності, такими як Meta Quest і Apple Vision Pro. Це дає користувачам доступ до понад 2000 відеоігор – від невеликих інді-проєктів, до масштабних AAA-ігор.

NVIDIA GeForce NOW – це хмарний сервіс, який дозволяє грати в ігри навіть на найслабших ґаджетах, оскільки вони запускаються на потужних серверах компанії, а користувачі отримують лише картинку на свій екран. Таким чином, ви можете запустити, наприклад, S.T.A.L.K.E.R. 2, Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong чи сотні інших на смартфоні, планшеті, телевізорі чи старому комп'ютері, бо насправді вам потрібен лише монітор та швидкий інтернет.

Apple Vision Pro виводить це на новий рівень, оскільки тепер ви можете отримати величезний віртуальний екран просто перед собою. Картинка подається на гарнітуру з серверів NVIDIA і проєктується на два високотехнологічні дисплеї, вбудовані в корпус. GeForce NOW дозволяє транслювати ігри у форматі 4K зі швидкістю 120 кадрів на секунду із надширокою роздільною здатністю, доступною з наднизькою затримкою. Геймпади також підтримуються.

Однак варто зазначити, що в цьому випадку ви не отримаєте повноцінний VR. Для гри у віртуальній реальності вам потрібні спеціально розроблені для цього ігри, які будуть охоплювати весь простір довкола вас, а таких зараз немає. У випадку GeForce NOW ви можете розраховувати лише на великий віртуальний екран у повітрі, розміри якого можна збільшувати за бажанням.



Так виглядатиме гра з Vision Pro і NVIDIA GeForce NOW / Фото Apple