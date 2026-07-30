Тим Кук сообщил о пожертвовании Apple на борьбу с последствиями пожаров в Европе

Масштабные лесные пожары охватили несколько европейских стран, причинив значительные разрушения и вынудив тысячи людей покинуть свои дома. Компания Apple заявила, что присоединится к ликвидации последствий стихийного бедствия.

Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил, что компания сделает пожертвование в поддержку гуманитарных операций в регионах Европы, пострадавших от масштабных лесных пожаров. Об этом он написал в социальной сети X.

Смотрите также : Apple выпустила новую версию iOS: что исправили и какие новые функции запустили

Как Apple поможет пострадавшим от пожаров в Европе?

По словам Кука, Apple поддерживает спасательные и гуманитарные службы, которые работают непосредственно на местах над ликвидацией последствий стихийного бедствия.

Помощь будет направлена на поддержку регионов, пострадавших от масштабных пожаров во Франции, Испании, Греции и других европейских странах. Во многих районах огонь привел к эвакуации местных жителей, уничтожению лесов и повреждению инфраструктуры.

Тим Кук отметил, что мысли компании сейчас с людьми, пострадавшими от стихии, а также с пожарными и спасателями, которые продолжают бороться с огнем.

Apple традиционно поддерживает гуманитарные миссии

Apple не впервые оказывает финансовую помощь во время больших стихийных бедствий. Ранее компания уже перечисляла средства Международному комитету Красного Креста для ликвидации последствий природных катастроф и гуманитарных кризисов.

В то же время Apple традиционно не раскрывает размер своих пожертвований, поэтому и на этот раз сумма финансовой помощи также осталась неизвестной.

Информацию о новом пожертвовании компания обнародовала 30 июля, а первоисточником сообщения стал пост генерального директора Apple Тима Кука.